2019-12-20T09:38:34+03:00
Происшествия

В Тульской области зэк напал на начальника филиала медсанчасти

Мужчина схватил за волосы майора внутренней службы
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В исправительной колонии строгого режима №7 УФСИН России по Тульской области осужденный напал на начальника филиала медсанчасти. Инцидент произошел во время врачебного приема. Через отсекающую решетку заключенный схватил за волосы майора внутренней службы.

- Осужденный на окрики не реагировал и прекратил противоправные действия только после вмешательства младших инспекторов по ШИЗО и ПКТ, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тульской области.

Происшествие зафиксировал портативный видеорегистратор. Теперь в деле разбираются следователи.

В следственном отделе по городу Щекино СУ СК РФ по Тульской области проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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