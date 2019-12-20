В Тульской области зэк напал на начальника филиала медсанчасти

В исправительной колонии строгого режима №7 УФСИН России по Тульской области осужденный напал на начальника филиала медсанчасти. Инцидент произошел во время врачебного приема. Через отсекающую решетку заключенный схватил за волосы майора внутренней службы.

- Осужденный на окрики не реагировал и прекратил противоправные действия только после вмешательства младших инспекторов по ШИЗО и ПКТ, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тульской области.

Происшествие зафиксировал портативный видеорегистратор. Теперь в деле разбираются следователи.

В следственном отделе по городу Щекино СУ СК РФ по Тульской области проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.