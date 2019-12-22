2019-12-22T16:52:48+03:00
Звезды

Тулякам представили 50 геометрических пейзажей итальянской художницы Франки Кионо

Экспозиция позволит совершить визуальное путешествие по солончакам и полюбоваться белизной соляных гор
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Выставочном зале открылась фотовыставка Франки Кионо «Горизонты соли». Посетители могут увидеть 50 геометрических пейзажей.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Экспозиция позволит совершить визуальное путешествие по солончакам, полюбоваться белизной соляных гор, сверкающими кристаллами соли и гладью солёной воды.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Итальянская художница живет и работает в Турине. Она использует фотографию в качестве исследовательского инструмента для решения экологических и гуманитарных проблем, извлекая из наблюдаемой реальности беспокойную и загадочную красоту.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Выставка работает до 12 января 2020 года.

Возрастная категория: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU

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