Тулякам представили 50 геометрических пейзажей итальянской художницы Франки Кионо
В Выставочном зале открылась фотовыставка Франки Кионо «Горизонты соли». Посетители могут увидеть 50 геометрических пейзажей.
Фото: Алексей ФОКИН
Экспозиция позволит совершить визуальное путешествие по солончакам, полюбоваться белизной соляных гор, сверкающими кристаллами соли и гладью солёной воды.
Фото: Алексей ФОКИН
Итальянская художница живет и работает в Турине. Она использует фотографию в качестве исследовательского инструмента для решения экологических и гуманитарных проблем, извлекая из наблюдаемой реальности беспокойную и загадочную красоту.
Фото: Алексей ФОКИН
Выставка работает до 12 января 2020 года.
Возрастная категория: 12+
ИСТОЧНИК KP.RU