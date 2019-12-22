В Тульской области появится региональная медицинская школа

Тульская областная медицинская школа начнет работать с января 2020 года. В нее зачислят победителей региональной межпредметной олимпиады для школьников 9-11 классов.

Школьники получат качественное дополнительное химико-биологическое образование. Также ребята смогут убедиться в правильности выбора будущей профессии.

Кроме того, на базе ЦО №1 появятся естественно-научные профильные классы. Успешное обучение в них даст возможность учащимся поступить в РязГМУ имени академика И.П. Павлова и другие ведущие медицинские вузы страны.

Отметим, что в Тульской области уже есть профильные классы. Это областная физико-математическая школа им. Академика Шипунова. Ее выпускники обучаются в ведущих вузах страны.

Напомним, 2020 год объявлен Годом здоровья.