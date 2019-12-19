2019-12-19T15:47:18+03:00
Звезды

Тульские художники представили в Выставочном зале около 100 работ

Региональное отделение Союза художников России отмечает юбилей
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН

19 декабря в Выставочном зале состоялось открытие выставки работ представителей Тульского отделения Союза художников России.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Экспозиция посвящена 80-летию со дня основания организации. Посетители Выставочного зала увидят около 100 работ, выполненных авторамиразных поколений.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Все они – участники многочисленных региональных и всероссийских выставок. Среди живописных работ - картины Э.В.Шурлаповой, И.М.Путятина, А.Н.Калинникова, Е.Н.Жидкова, А.Е.Новгородского. Искусством графики можно полюбоваться на произведениях А.М.Глушакова, Е.Г.Добыша, И.В,Щербино.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Декоративно-прикладное искусство представлено гобеленами Л.А.Симоновой, коваными решетками Ю.Н.Орудина, украшенным в традициях тульских златокузнецов оружием А.А,Шуринова, С.И.Данилина, А.М.Курбатова.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

На выставке также представлена филимоновская игрушка. Это шедевры как заслуженных художников .Г.Зайцевой, А.И.Дербеневой, А.Г.Карповой, так и младшего поколения мастериц.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Уникальную по форме и росписи городскую игрушку представляют О.А.Андреева и И.Д.Бежина. Выставка работает до 20 января 2020 года.

Возрастная категория: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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