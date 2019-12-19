О чем туляки ранее спрашивали Владимира Путина

Во время большой пресс-конференции с президентом в 2015-м году тульским журналистам удалось задать два вопроса — о возможном сокращении расходов на проекты, связанные с оборонной промышленностью, и о судьбе годовалого Матвейки, который получил серьезные ожоги в ЦРД.

На первый Владимир Путин ответил:

- Все проекты предусмотрены госпрограммой вооружения до 2020 года. Все, что начато - будет сделано. К 2021 году все задачи, которые мы ставили перед собой в рамках гособоронзаказа, будут решены. Наиболее высок уровень представительства оборонных предприятий Тульской области в холдинге ОАО «НПО «Высокоточные комплексы». Специфика работы этих организаций охватывает практически весь жизненный цикл систем и комплексов высокоточного оружия: от эффективной подготовки военных специалистов до постановки на вооружение и технического обслуживания готовых изделий.

Сегодня в Тульской области расположены значимые головные исполнители контрактов Минобороны, производящие широкую линейку изделий: от боевых комплексов до средств связи и химической разведки. Оборонные предприятия решают важные социально-экономические задачи и выполняют задачу по диверсификации продукции.

Отвечая на второй вопрос Владимир Путин подчеркнул:

- Случай вопиющий! Без слез невозможно об этом говорить и вспоминать. Трагедия страшная. Я знаю, что вся страна следит за этой историей и я держу ее на контроле. Несколько семей не просто хотят, а борются за право усыновить Матвея и я хочу их за это поблагодарить. Надеюсь, что в ближайшее время эта проблема будет решена.

Проблема, действительно, была решена. Сегодня Матвейке 5 лет. Он живет в любящей семье. По словам его приемной мамы Светланы, мальчик любит рисовать, музыку и путешествовать.

- Мы живём каждым днём, радуемся новым умениям, новым звукам и словам. Матвей меняет всех вокруг, с ним невозможно быть равнодушным, грустным. Его любви и улыбок хватает на всех. Он большой трудяжка, всему учится, старается все повторять, - рассказывала Светлана.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

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