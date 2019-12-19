2019-12-19T14:36:16+03:00
Происшествия

В Тульской области двое подростков похитили знакомого

Узловчанин смог связаться с родственниками из багажника
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В одной из деревень Узловского района двое подростков поместили знакомого в багажник автомобиля. Затем они отправились в районный центр.

Но по пути потерпевший смог связаться со своими родственниками. Они остановили автомобиль с похищенным и освободили его.

В следственном отделе по городу Узловая СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека».

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемые в совершении преступления задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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