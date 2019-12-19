В Тульской области двое подростков похитили знакомого

В одной из деревень Узловского района двое подростков поместили знакомого в багажник автомобиля. Затем они отправились в районный центр.

Но по пути потерпевший смог связаться со своими родственниками. Они остановили автомобиль с похищенным и освободили его.

В следственном отделе по городу Узловая СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека».

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемые в совершении преступления задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщили в ведомстве.