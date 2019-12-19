В Тульской области шесть лет не запускают очистные сооружения из-за корабельного оборудования

Жители села Карамышево Щекинского района бьют тревогу. Вот уже 6 лет в населенном пункте не могут запустить в эксплуатацию новые очистные сооружения.

Между тем ручей с канализационными стоками течет от центральной улицы села в непосредственной близости от домов и огородов. Вода в ручье – мутная, белесая, имеет неприятный запах. Жители обеспокоены тем, что сток попадает в Солову, которая является притоком реки Упы, а затем в Оку.

Фото: ОНФ по Тульской области

Очистное оборудование находится в ангаре. Все эти годы с момента строительства оно стоит нетронутым. Полы начали прогнивать, разрушаются кровля, колышутся листы железа от ветра. Исчезли металлические крышки с канализационных люков, расположенных рядом с очистными сооружениями.

Коммунальные проблемы начались здесь еще в 1990 гг., когда из строя вышла старая станция. В 2013 г. была построена новая КНС. Однако работала она всего лишь один раз – во время пуско-наладочных работ. Строительство очистных сооружений на тот момент обошлось в сумму порядка 56 млн руб., а не работает станция из-за того, что установлено там оборудование, применяемое на морских кораблях.

На то, чтобы очистные сооружения в надлежащее состояние потребуется еще порядка 25-30 млн рублей. Но для начала предстоит оформить проектно-сметную документацию, сделать это планируют в 2020 г.

Представители ОНФ направили обращение в районную прокуратуру с целью выяснить, почему оборудование на КНС не соответствует требованиям. ОНФ также обратился в Щекинскую администрацию, чтобы были приняты меры и налажена работа центральной канализации в селе Карамышево.