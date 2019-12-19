2019-12-19T14:36:16+03:00
Происшествия

В Тульской области шесть лет не запускают очистные сооружения из-за корабельного оборудования

Канализационно-насосную станцию возвели еще в 2013 году
Поделиться:
Фото: ОНФ по Тульской областиФото: ОНФ по Тульской области
Изменить размер текста:

Жители села Карамышево Щекинского района бьют тревогу. Вот уже 6 лет в населенном пункте не могут запустить в эксплуатацию новые очистные сооружения.

Между тем ручей с канализационными стоками течет от центральной улицы села в непосредственной близости от домов и огородов. Вода в ручье – мутная, белесая, имеет неприятный запах. Жители обеспокоены тем, что сток попадает в Солову, которая является притоком реки Упы, а затем в Оку.

Фото: ОНФ по Тульской области

Фото: ОНФ по Тульской области

Очистное оборудование находится в ангаре. Все эти годы с момента строительства оно стоит нетронутым. Полы начали прогнивать, разрушаются кровля, колышутся листы железа от ветра. Исчезли металлические крышки с канализационных люков, расположенных рядом с очистными сооружениями.

Коммунальные проблемы начались здесь еще в 1990 гг., когда из строя вышла старая станция. В 2013 г. была построена новая КНС. Однако работала она всего лишь один раз – во время пуско-наладочных работ. Строительство очистных сооружений на тот момент обошлось в сумму порядка 56 млн руб., а не работает станция из-за того, что установлено там оборудование, применяемое на морских кораблях.

На то, чтобы очистные сооружения в надлежащее состояние потребуется еще порядка 25-30 млн рублей. Но для начала предстоит оформить проектно-сметную документацию, сделать это планируют в 2020 г.

Представители ОНФ направили обращение в районную прокуратуру с целью выяснить, почему оборудование на КНС не соответствует требованиям. ОНФ также обратился в Щекинскую администрацию, чтобы были приняты меры и налажена работа центральной канализации в селе Карамышево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Туляки обсуждают начавшийся снова ремонт на Щекинском шоссе
В Тульской области организации поймали на продаже труб ненадлежащего качества
Мэр Тулы в костюме Снегурочки поздравили детей с Новым годом
В Тульской области задержали 56 человек, находящихся в розыске
Тулякам выплатили более 875 тысяч рублей за добровольную сдачу оружия
В парке "Патриот-Тула" открылась новогодняя елка
На трассе в Тульской области столкнулись «Киа Сид» и «Грейт Вол»: пострадали трое
В Туле на проспекте Ленина завалилась двойка в конструкции "2020"
В Тульской области две компании платили зарплату для работников ниже минимума
В Туле залатали ямы на площади более 60 тысяч кв. м асфальтового покрытия
В тульском супермаркете продавали товары без ценников
В Туле новый шпиль увенчал вершину колокольни храма Рождества Христова
Житель Тульской области вскрыл квартиру и обокрал соседку