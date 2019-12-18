Владислав Третьяк рассказал тульским предпринимателям, как мотивировать себя
18 декабря проходит мероприятие для представителей бизнеса Тулы и Тульской области. В качестве главного спикера выступил легендарный спортсмен Владислав Третьяк.
Фото: Алексей ФОКИН
Прославленный хоккеист рассказал участникам, как мотивировать себя и работать в команде. Владислав Александрович также привел примеры из собственной биографии.
Фото: Алексей ФОКИН
- Отец хотел, чтобы я был летчиком, никаким не спортсменом. Он вообще большой спорт не любил. Только зарядку, здоровый образ жизни. Он был для нас примером, в том числе трудолюбия. Мама у меня была преподавателем физкультуры. Она у меня играла в хоккей с мячом. Все это мне помогло, - рассказал Владислав Третьяк.
В рамках мероприятия также состоится церемония награждения победителей конкурса "Предприниматель года - 2019". Лучшие будут удостоены наград в 10 разных номинациях.
Владислав Третьяк рассказал тульским предпринимателям, как мотивировать себя.
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU