18 декабря проходит мероприятие для представителей бизнеса Тулы и Тульской области. В качестве главного спикера выступил легендарный спортсмен Владислав Третьяк.

Фото: Алексей ФОКИН

Прославленный хоккеист рассказал участникам, как мотивировать себя и работать в команде. Владислав Александрович также привел примеры из собственной биографии.

Фото: Алексей ФОКИН

- Отец хотел, чтобы я был летчиком, никаким не спортсменом. Он вообще большой спорт не любил. Только зарядку, здоровый образ жизни. Он был для нас примером, в том числе трудолюбия. Мама у меня была преподавателем физкультуры. Она у меня играла в хоккей с мячом. Все это мне помогло, - рассказал Владислав Третьяк.

В рамках мероприятия также состоится церемония награждения победителей конкурса "Предприниматель года - 2019". Лучшие будут удостоены наград в 10 разных номинациях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/750435" frameborder="0"></iframe> Владислав Третьяк рассказал тульским предпринимателям, как мотивировать себя.