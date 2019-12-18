«Земля, которой мы гордимся»: Алексей Дюмин выступил с ежегодным Посланием

В начале выступления глава региона Алексей Дюмин подвел промежуточные итоги реализации программы социально-экономического развития области «Земля силы и талантов». За 3,5 года удалось добиться прогресса в решении ряда общественно значимых проблем. Изменился облик города, улучшилось состояние материальной базы учреждений образования и здравоохранения. Ежегодно на их ремонт и оснащение выделяются из бюджета колоссальные средства, привлекаются и внебюджетные источники.

Поддержка многодетных семей

Размер областного материнского капитала значительно вырастет. Нововведение вступит в силу с 1 января 2020 года.

- Со следующего годы мы вводим новый пакет социальных мер поддержки для многодетных семей. Сумма областного материнского капитала при рождении третьего и последующего ребенка в Тульской области будет увеличена более, чем вдвое — с 69 до 150 тысяч рублей, - сообщил губернатор.

Система долговременного ухода

Алексей Дюмин в ходе ежегодного Послания поручил правительству разработать программу «Тульское долголетие». Она объединит в себе медицину, социальную поддержку, спорт, культуру, волонтерство.

- Это позволит охватить большее число пожилых людей, дать им больше возможностей для самореализации и предложить новые виды помощи, - отметил глава региона.

Отметим, что второй год подряд в Тульской области внедряется система долговременного ухода. Получают необходимый объем помощи 2 тысячи человек.

Дополнительно развиваются социальные сервисы – пункты проката технических средств реабилитации и Школы родственного ухода. В муниципальных образованиях открываются дневные отделения для тех, кто нуждается в постоянном присмотре.

Поощрение лучших врачей

Региональный минздрав разработает порядок финансового поощрения лучших врачей Тульской области. А правительство в 2020 году примет дополнительные меры по поддержке медиков.

- Одна из главных проблем отрасли у нас, как и по всей России, – нехватка кадров. Причем за медиков мы сейчас конкурируем не с Рязанью и Орлом, а с Москвой и Подмосковьем. А еще – с коммерческими клиниками. Поэтому нам требуются более эффективные программы привлечения специалистов, - заявил глава региона.

Будет решен и жилищный вопрос. На данный момент в фонде жилья для врачей – 29 квартир. В этом году приобретут 7 квартир и еще 50 – в ближайшие 2 года.

Также достигнута договоренность на федеральном уровне о безвозмездной передаче более чем 140 квартир в региональную собственность. 100 из них будут предназначены для медиков.

Год здоровья

2020 год в Тульской области будет объявлен «Годом здоровья». Такое предложение озвучил глава региона в ходе ежегодного Послания. Алексей Дюмин мотивировал это необходимостью новых подходов к работе здравоохранения.

Губернатор также поручил минздраву в 2020 году довести до 60 количество предприятий, участвующих в проекте «Здоровый регион». А число осмотренных работников – до 10 тысяч.

- Один из важнейших инструментов сохранения здоровья людей – ранняя диагностика. Мы обязаны максимально вывести граждан трудоспособного возраста из зоны риска. Для этого развиваем практику профосмотров непосредственно на рабочем месте, - сказал Алексей Дюмин.

За 2 года количество организаций-участников проекта выросло в 2,5 раза. Осмотрено вдвое больше работников. У 37% выявлены патологии. И эти люди уже не останутся вне поля зрения медицины.

Программа стимулирования ИЖС

Еще одно поручение касалось разработки программы стимулирования ИЖС. По словам губернатора, развитие индивидуального жилищного строительства - это общероссийский тренд. Люди все больше хотят жить не в квартирах, а в собственных домах.

В целом, если говорить о вводе жилья в регионе, то с 2016 по 2019 годы было построено более 2,5 млн кв. м жилья. А к 2024 – стоит задача выйти на уровень одного миллиона кв. метров в год. Это будут полноценные новые жилые кварталы с инфраструктурой.

Кроме того, выделено финансирование, которое позволит расселить из аварийного жилья порядка 200 семей.

Компенсации для обманутых дольщиков

В 2020 году туляки начнут получать компенсации понесенного ущерба. Речь идет об обманутых дольщиках. В их числе 170 человек.

В этом году был создан Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, чтобы достроить оставшиеся 8 проблемных домов компании «Фаворит». К концу 2022 года проблема должна будет решена окончательно.

Всего с 2016 года, правительство региона помогло получить ключи от квартир более чем 2 тысячам семей.

Более 1 млрд рублей на «Чистую воду»

Вода во многих районах Тульской области не соответствует санитарным нормам. С этого года реализуется трехлетняя региональная программа «Чистая вода». Также область вошла в федеральную программу - регион получит почти 1 млрд 200 млн рублей.

Главам муниципалитетов поручено активизировать работу с неэффективными собственниками коммунальных объектов. С теми, кто собирает деньги с жителей и при этом не вкладывается в развитие инфраструктуры. К этой работе подключатся региональная прокуратура, Следственный комитет и УМВД по Тульской области.

Дороги и мосты

Осенью 2020 года завершат строительство второй очереди Восточного обхода с мостом через Упу и путепроводом через железную дорогу. Это существенно разгрузит данное направление и даст импульс для развития территории в районе Восточного обхода.

Глава региона поручил городской администрации и профильному министерству: не дожидаясь завершения строительства, приступить к разработке проекта развязки на пересечении Восточного обхода и Ложевой улицы.

Приведут в порядок и мосты. Администрация Тулы и правительство подготовят программу их реконструкции с разбивкой по годам. Также на это заложат необходимые средства в бюджет.

Улучшить жизнь на селе

По примеру проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2020 года начинает действовать проект «Комплексное развитие сельских территорий». Это позволит качественно улучшить жизнь на селе. Это и благоустройство, и развитие социальной сферы, и льготные кредитные программы для бизнеса и домохозяйств.

На данный момент подана заявка на федеральное финансирование. Впереди – защита заявки, контрактование, строительство, получение субсидирования. Председателю правительства поручено лично контролировать эту работу.

Тульский «Сириус» и ликвидация очередей в детсады

До 2022 года откроется 19 новых зданий детских садов. Это позволит полностью обеспечить местами в дошкольных учреждениях самых маленьких жителей области.

Правительству и профильному министерству уже поручено взять решение этой задачи на особый контроль.

Кроме того, поставлена задача – за следующие 2 года создать крупный инновационный образовательный центр по аналогии с «Сириусом». В нем ребята будут учиться по углублённым программам, осваивать азы профессий будущего.

Система раздельного сбора мусора

В Тульской области введут в эксплуатацию 2 современных объекта по утилизации отходов – с технологией максимального извлечения полезных компонентов для их дальнейшего использования. Также начнут создание централизованной системы раздельного сбора мусора.

Интернет в отдаленные села

Во всех населенных пунктах с численностью от 250 до 500 жителей установлены уличные точки доступа к Wi-Fi.

Следующий шаг – это подключение домохозяйств к высокоскоростному Интернету. Особенно – в отдаленных деревнях и селах, в которые операторам связи нерентабельно тянуть Интернет.

Министерству по информатизации и главам администраций совместно с министерством ЖКХ поручено в первом квартале 2020 года разработать механизмы поддержки. Найти способы снизить затраты на подключение, рассмотреть возможность субсидировать операторам часть расходов. Чтобы услуга была доступной для жителей по цене и при этом качественной.

Переподготовка кадров

- Образование должно идти не просто в ногу со временем, а на шаг впереди, - заявил Алексей Дюмин.

Глава региона поручил министру труда и социальной защиты, министру образования совместно с работодателями и учебными заведениями региона актуализировать программы переподготовки кадров.

Комплексное развитие территорий

Всем главам муниципалитетов Тульской области необходимо внимательно проанализировать ситуацию на своих территориях. И подготовить предложения по их комплексному развитию.

Председателю правительства поручено организовать их обсуждение с профильными ведомствами. И по итогам этой работы скорректировать планы развития муниципалитетов.

Взаимодействие власти и жителей

Одной из ключевых тем Послания стало взаимодействие, открытое общение власти и граждан.

- Правительство и министерства оценивают свою работу по «счетным» показателям – количество мероприятий, проценты прироста, затраченные суммы в рублях. Но люди ждут от нас справедливости, неравнодушия и внимания. И никакие цифры, никакие KPI не могут быть аргументом для них, если их проблемы не решаются. Власть должна научиться говорить с людьми на одном языке и слышать их, - сказал Алексей Дюмин.

В целом Программа «Земля силы и талантов» выполнена на 87%, а по отдельным направлениям – уже перевыполнена.

Алексей Дюмин подчеркнул, что за оставшиеся 2 года необходимо достичь всех показателей, которые были определены в 2016 году. А где-то – продвинуться значительно дальше.