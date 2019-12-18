Тула вошла в топ-5 в России по высоте главной новогодней елки
Оружейную столицу опережают Красноярск, Екатеринбург, Казань и Барнаул
Фото: Алексей ФОКИН
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Тула вошла в топ-5 в России по высоте главной новогодней елки. Соответствующий рейтинг составил портал ТурСтат.
Главная зеленая красавица Тулы установлена на площади Ленина. Ее высота - 32 метра. Торжественно откроется елка 27 декабря.
В первую десятку городов России с самыми высокими новогодними ёлками этой зимой вошли также Красноярск (высота елки 55 м), Екатеринбург (50 м), Казань (35 м), Барнаул (32 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м) и Москва (27 м).
ИСТОЧНИК KP.RU