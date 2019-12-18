2019-12-18T09:56:26+03:00
Происшествия

«Отцовский патруль» нагрянул с рейдом в тульские магазины, торгующие снюсами

С продавцами и покупателями провели разъяснительные беседы
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Фото: Совет отцов" город ТулаФото: Совет отцов" город Тула
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Совет отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в Тульской области нагрянул в торговые точки, в которых продают никотиносодержащие изделия – «новые снюсы». В частности, рейд проходил в крупных торговых центрах, специализированных магазинах табачной продукции, сетевых магазинах и АЗС.

Оказалось, что продавцы открыто торгуют «шайбами», «некурительным табаком», «никотиновыми конфетами» и «пеком». При этом законодательно они чувствуют себя защищенными.

Табачные изделия во всех торговых точках помещены в закрытые боксы, а круглые яркие баночки с никотиносодержащими смесями во многих торговых точках размещены на ярких витринах, хорошо заметны и привлекают внимание.

С продавцами и клиентами таких торговых точек «Отцовский патруль» провел разъяснительные беседы о негативных последствиях потребления никотиносодержащих смесей. В некоторых ТРЦ после этого убрали из магазинов рекламу снюсов. Ряд предпринимателей думает отказаться от торговли подобных изделий.

Отмечается, что никотиносодержащие смеси быстро вызывают зависимость. Специалисты приравнивают их к легким наркотикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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