Территорию около тульского ТРЦ могут закрыть для ночных гонщиков

Парковка около ТРЦ «Макси» в центре конфликта. Территорию возле торгово-развлекательного центра облюбовали для своих развлечений ночные гонщики. Визг резины и рев моторов по ночам не дают покоя тулякам.

Эту тему подняли в ходе совещания, которое провел глава администрации города Дмитрий Миляев с представителями правоохранительных органов города и ТРЦ.

По словам начальника УМВД России по городу Туле Василия Худыка, только за неделю в дежурную часть поступило 9 жалоб на стритрейсеров. А потому руководству ТРЦ нужно усилить контроль за тем, что происходит на территории ночью.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что эффективными мерами может стать грамотно спланированная территория возле торгово-развлекательного центра, обустроенная искусственными неровностями, полусферами, шлагбаумами, - нужно исключить возможность разгона, дрифта, круговых движений.

В течение 10 дней поручено разработать план-схему территории.

Отметим, что "Комсомолка" уже писала о том, что парковка ТРЦ с приходом темноты превращается в место сбора молодежных движений. Среди них - "Боевая классика". Основное направление движения - дрифт на жигулях. Приезжают сюда не только туляки. Среди гостей - любители "классики" из других городов.

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