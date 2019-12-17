В Туле на трещине, делящей пополам дом, установят гипсовые маячки

Жители дома №5В по ул. Союзной бьют тревогу: между основным зданием и пристройкой увеличивается трещина. Она буквально делит дом пополам.

Фото: Администрация Тулы

О своей проблеме они заявили всеуслышание. И вот 17 декабря на указанный адрес вышла комиссия по обследованию жилых помещений. В нее вошли представители администрации Центрального терокруга, управления городского хозяйства, управления капитального строительства, сотрудники УК, комитета земельных и имущественных отношений.

Оказалось, что дом признали аварийным, подлежащим сносу и включили в список на расселение еще в 2018 году. Новое жилье туляки должны получить до 31 декабря 2023 года.

Фото: Администрация Тулы

Сегодня представители комитета земельных и имущественных отношений выдали жителям дома уведомительные письма. При желании людям подыщут варианты по временному переселению в маневренный фонд.

Что касается трещины, то на нее до 25 декабря установят гипсовые маячки. Этим займется управляющая компания. После чего будет осуществлен мониторинг состояния маячков и принято соответствующее решение.

- По жилищному кодексу в домах, которые признаны аварийными, капитальные работы не производятся, а только осуществляется текущий ремонт, - отметили в городской администрации.