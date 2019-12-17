Что нужно знать тулякам об электроэнергии

На вопросы отвечали управляющий директор АО «ТНС энерго Тула» Андрей Шалиткин, директор по реализации электроэнергии Артем Зарва, начальник управления бизнес-планирования, тарифообразования и аналитики Ирина Мукимова, директор по правовому обеспечению Владимир Баруздин.

- Какова доля населения в обслуживаемом вами потребительском объеме?

- Сегодня на обслуживании «ТНС энерго Тула» - 722 тысячи физических лиц и 16 тысяч юридических, годовой оборот составляет 5 млрд 400 тыс. рублей, из которых 1,3 млрд приходится на население, то есть более 20%. При этом в текущем году наблюдается рост энергопотребления порядка 1,3%.

- Существуют ли льготные тарифы и для каких слоев населения они предусмотрены?

- Льготный тариф предусмотрен для населения, проживающего в сельской местности, а также для жильцов домов, которые оборудованы в установленном порядке электроплитами. Конкретно в цифрах: городской тариф - 4,35 руб., а сельский — 3,05 руб., что практически на 30% ниже. Кроме того, для 32 групп населения существуют меры социальной поддержки. В этом плане мы активно взаимодействуем с органами соцзащиты, которые назначают необходимую денежную компенсацию.

- Сегодня много говорят о цифровизации, необходимости внедрения интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Как все это будет осуществляться?

С 1 января 2022 года по все приборы учета должны предоставлять минимальный набор функций интеллектуального учета, включающий дистанционный почасовой учет в режиме онлайн. При этом, еще годом позже наступит ответственность субъектов электроэнергетики, не реализовавших эти требования закона - вводятся штрафы. Технически мы готовы к реализации закона. Но на сегодняшний день вызывает вопросы источник финансирования работ, т.к. по закону эти расходы должны теперь включаться в состав сбытовой надбавки, но по факту не включены.

- Изменятся ли цены на электроэнергию в следующем году?

- Тарифная кампания будет продолжаться до конца декабря, поэтому сегодня мы еще не готовы назвать конкретные цифры, но существуют предельные индекса роста цен — для населения порядка 5%, для прочих категорий потребителей — порядка 3%. В любом случае, традиционно изменение тарифа происходит после окончания полугодия, то есть с 1 июля.

- Велики ли долги туляков по оплате электроэнергии?

На 1 ноября дебиторская задолженность населения составила 520 млн. рублей. В целом уровень оплаты составляет порядка 98%. При этом с должниками мы всегда стараемся разойтись мирно, но, если не получается, законодательством РФ предусмотрен комплекс мер, включая самую непопулярную - ограничение подачи электроэнергии. Ежемесячно у нас производится отключение порядка 400 квартир в многоэтажках и около 150 домов - в частном секторе.

- В последнее время появились случаи начисления людям огромных сумм за якобы потребленное ими электричество. Почему это происходит? Что делать в таком случае?

- Данная ситуация коснулась более 5 тысяч лицевых счетов, и возникла у потребителей, которые не имеют индивидуальных приборов учета или счетчики отсутствовали у них в прошлом. В этих случаях сетевая организация ведет теоретический расчет по формулам, зачастую приравнивая обычных людей к юридическим лицам. Конечно, можно допустить, что некоторая часть потребителей недобросовестна, но преимущественно это вполне прилежные плательщики. Поэтому сейчас мы ведем активную работу по преодолению возникших разногласий с сетевой организацией. Так что, если потребитель не согласен с выставленными ему счетами, он должен обратиться и к нам, и к сетевой организации. На текущий момент нам удалось урегулировать вопросы совместно с сетевой организацией по 270 лицевым счетам (общим объемом 12 млн киловатт-часов, что по нынешнему тарифу примерно на сумму 36 млн рублей). Так же к данному вопросу привлечено Управление антимонопольной службы по Тульской области, которое в скором времени должно дать оценку правомерности действий ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

- Кто из юридических лиц является самыми большими должниками?

- В структуре нашего сбыта есть четко прослеживаемые проблемные группы потребителей. Это, прежде всего, предприятия водоснабжения и ряд исполнителей коммунальных услуг. С предприятиями водоснабжения ситуация достаточно критичная. Здесь долги копятся годами и используется целый ряд уловок, чтобы не исполнять свои обязательства перед гарантирующим поставщиком электроэнергии - и банкротство «по кругу», и формирование расчетных центров, которые позволяют уводить деньги, минуя счета ресурсо-снабжающих предприятий… Рост дебиторской задолженности по этим проблемным группам за 2019 год прогнозируется на уровне 200 млн рублей со стороны организаций-водоканалов и 100 млн — со стороны коммунальщиков, а это означает, что совокупные долги превысят цифру в 2,2 млрд рублей.

Конечно, мы активно на эту ситуацию пытаемся влиять - совместно с правительством Тульской области, с надзорными органами, но в целом на сегодня ситуация не преодолена, что создает существенную финансовую нагрузку, требует от нас привлечения кредитных средств. Это, в свою очередь, не позволяет нам активно развиваться, потому как по сути все то, что определяется как предпринимательская прибыль, идет на погашение обязательств сбытовой компании. Да, мы не можем в данном случае использовать самые эффективные меры воздействия — взять и отключить должника, поскольку понимаем, к каким печальным для населения последствиям это может привести... Впрочем, мы вполне законно можем требовать от таких должников обеспечить себя автономными источниками питания для приостановления электропотребления из внешней сети. И такая судебная практика в Тульской области уже есть в отношении двух предприятий.

В ходе пресс-конференции руководство компании АО «ТНС энерго Тула» ответило на все интересующие журналистов вопросы и предложило чаще встречаться в подобном формате.