17 декабря в творческом индустриальном кластере «Октава» открылось пространство коллективной работы «Точка кипения — Тула».

Главная задача «Точки» - организационная и консалтинговая помощь в создании и продвижении региональных инновационных проектов с возможностью масштабирования и выхода на экспорт для повышения инвестиционного потенциала области.

В открытии «Точки кипения» приняла участие журналист, телеведущая, продюсер, общественный деятель Тина Канделаки.

- По стране открывается большое количество кластеров, точек привлечения молодежи. Но вы сами знаете, что не везде привлечение молодежи приводит к конкретным результатам, когда ты понимаешь самое главное: у тебя есть возможность реализоваться в своем регионе. В принципе, я считаю, что это главная проблема для нашей страны, что не во всех регионах есть возможность реализовывать свои самые крутые и самые невероятные идеи, - отметила телеведущая.

Туле в этом плане повезло. Теперь в областном центре есть сразу две «Точки кипения» - городская и вузовская.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/750195" frameborder="0"></iframe> Тина Канделаки открыла в Туле «Точку кипения».Видео: Михаил Глухов

Последняя открылась на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого в мае и уже успешно решает свои задачи. Пространство объединило молодые таланты, а также представителей власти, бизнеса и сферы науки.

На площадке «Точки кипения» вузы могут экспериментировать с подходами к своей учебной деятельности. Например, вводить новые образовательные форматы и применять новые модели коммуникации в образовании. В планах педагогического университета – активное развитие кружкового движения, формирование кадровой элиты для университета и региона в целом.

Интересно и то, что «Точка кипения» открыта для всех, не обязательно для студентов и преподавателей ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Это общегородской ресурс, который, по словам создателей, можно и нужно использовать. В частности, для того чтобы придумывать и обсуждать новые проекты.

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