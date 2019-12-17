В Туле утвердили проект пешеходного моста через реку Упа
Городская администрация утвердила проекты планировки и межевания для строительства пешеходного моста через реку Упа. Заказчик работ – Управление по транспорту и дорожному хозяйству.
Исходя из опубликованной документации, конструкции моста изготовят из стали и монолитного железобетона.
Опоры моста и балки пролетного строения окрасят в цвет слоновой кости, элементы перил в красный цвет.
Пешеходный мост будет состоять из двух пролетов. Сооружение свяжет две набережные. На мосту сделают освещение.
Напомним, строительно-монтажные работы начнутся в 2020 году. Ориентировочная стоимость строительства составит около 60 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU