2019-12-17T17:24:14+03:00
Общество

В Туле утвердили проект пешеходного моста через реку Упа

Ориентировочная стоимость строительства - около 60 млн рублей
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Городская администрация утвердила проекты планировки и межевания для строительства пешеходного моста через реку Упа. Заказчик работ – Управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Исходя из опубликованной документации, конструкции моста изготовят из стали и монолитного железобетона.

Опоры моста и балки пролетного строения окрасят в цвет слоновой кости, элементы перил в красный цвет.

Пешеходный мост будет состоять из двух пролетов. Сооружение свяжет две набережные. На мосту сделают освещение.

Напомним, строительно-монтажные работы начнутся в 2020 году. Ориентировочная стоимость строительства составит около 60 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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