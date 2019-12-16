2019-12-16T11:14:20+03:00
Общество

В Туле открыли движение на Щекинском шоссе

Специалисты устранили карстовый провал
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Движение на Щекинском шоссе открыто. Транспорт на этом участке курсирует в прежнем режиме.

Напомним, в районе центра активного отдыха «Долина – Х» устранили карстовый провал. Ранее его обнаружили в ходе обследования дорожного полотна.

На протяжении последних 4 лет специалисты дорожных служб пытались ликвидировать просадку асфальта в обозначенном месте. Но воронка возникала снова. Всему виной грунтовые воды.

На время ограничения движения на Щекинском шоссе основной поток автомобилей направили в объезд.

На ликвидацию провала потратили 13 млн рублей. В месте провала заменили неустойчивый грунт, смонтировали плиту покрытия. На нее установили ревизионный колодец.

Для того чтобы осушить зону провала обустроили систему дренажа, установили водоотводные лотки и бортовые камни, обустроили дорожную одежду.

Работы должны были завершить к 25 декабря. Но подрядная организация успела это сделать раньше на 10 дней.

В связи с этим, было принято решение возобновить движение транспортных средств на Щекинском шоссе в обычном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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