Коммунальная авария на Масловско-Песоченском водозаборе: полностью работы завершат к полудню

15 декабря в 20.40 произошло повреждение на водоводе диаметром 700 мм в районе деревне Федоровка на Масловско-Песоченском водозаборе. Без холодной воды осталась южная часть Привокзального, Центрального, Советского округов.

Специалисты меняли участок трубы 15 м диаметром 700 мм. Устраняли аварию 12 единиц техники и бригада рабочих из 28 человек.

По состоянию на 6:00 часов утра 16 декабря аварийный участок заменили, сварочные работы завершены. Специалисты приступили к заполнению системы.

К 12.00 полностью завершат работы. До их окончания в южной части города будет понижено давление воды.

Туляков просят иметь запас. Для этого с утра 16 декабря организована бесплатная раздача питьевой и технической воды.