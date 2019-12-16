2019-12-16T15:14:28+03:00
Происшествия

Коммунальная авария на Масловско-Песоченском водозаборе: полностью работы завершат к полудню

Для туляков организована бесплатная раздача питьевой и технической воды
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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15 декабря в 20.40 произошло повреждение на водоводе диаметром 700 мм в районе деревне Федоровка на Масловско-Песоченском водозаборе. Без холодной воды осталась южная часть Привокзального, Центрального, Советского округов.

Специалисты меняли участок трубы 15 м диаметром 700 мм. Устраняли аварию 12 единиц техники и бригада рабочих из 28 человек.

По состоянию на 6:00 часов утра 16 декабря аварийный участок заменили, сварочные работы завершены. Специалисты приступили к заполнению системы.

К 12.00 полностью завершат работы. До их окончания в южной части города будет понижено давление воды.

Туляков просят иметь запас. Для этого с утра 16 декабря организована бесплатная раздача питьевой и технической воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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