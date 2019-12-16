Виктор Усков ушел с поста президента тульского БК «Арсенал». Причиной отставки стало ухудшение состояния здоровья, спровоцированное сложившейся ситуацией вокруг команды. Скандал связан с матчем 9 тура против ставропольского «Динамо». «Арсенал» обвинили в «нарушении духа спортивного соперничества». Исполком Российской федерации баскетбола принял решение о снятии тульской команды с розыгрыша второго дивизиона суперлиги Чемпионата России. Сейчас Виктор Николаевич планирует сделать короткий перерыв, а после этого вновь начать тренировать юных баскетболистов в спортивной школе.