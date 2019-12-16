2019-12-16T09:04:16+03:00
Спорт

Виктор Усков ушел с поста президента тульского БК «Арсенал»

Виктор Николаевич планирует продолжить карьеру в качестве тренера
Поделиться:
Фото: БК «Арсенал»Фото: БК «Арсенал»
Изменить размер текста:

Виктор Усков ушел с поста президента тульского БК «Арсенал». Причиной отставки стало ухудшение состояния здоровья, спровоцированное сложившейся ситуацией вокруг команды. Скандал связан с матчем 9 тура против ставропольского «Динамо». «Арсенал» обвинили в «нарушении духа спортивного соперничества». Исполком Российской федерации баскетбола принял решение о снятии тульской команды с розыгрыша второго дивизиона суперлиги Чемпионата России. Сейчас Виктор Николаевич планирует сделать короткий перерыв, а после этого вновь начать тренировать юных баскетболистов в спортивной школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тульской области 16 декабря обьявили метеопредупреждение
В Туле бухгалтер спортшколы получила срок за мошенничество
Трое жителей Тульской области прописывали мигратов в «резиновые» квартиры
Онлайн-дверь между Тулой и Москвой "заговорила"
260 тульских школьников посетят Кремлевскую елку в Москве
На открытии Главной елки Тулы выступит группа «5sta Family»
В ДТП на пересечении ул. Ленина и Демонстрации в Туле пострадали четверо
Туляки получат доступ к карте лояльности в приложении Visit Tula
В кремле появится самая большая в Туле горка
В Туле на новогодних праздниках каршеринговые компании будут дарить подарки
Житель Тульской области попался пьяным за рулем мотороллера
В Туле соревнуются спортивные гимнасты из разных городов России
В Тульской области сгорели "ВАЗ 2114" и автопогрузчик
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого прошла презентация программы цифровых сертификатов
В Туле легковушка влетела в дерево
Житель Тульской области похищал аккумуляторы из сельского школьного автобуса