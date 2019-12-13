Туляков приглашают в путешествие по временам года
12 декабря в Мемориальном музее Н.И. Белобородова открылась выставка фоторабот Анны Краснобаевой «Времена года».
Фото Анны Краснобаевой
В экспозиции представлено более 30 работ, на которых изображена тульская природа в различных ее состояниях.
Фото Анны Краснобаевой
Анна Краснобаева занимается фотографией более 30 лет.
Фото Анны Краснобаевой
Ей мастерски удаётся передавать красоты Тульского края, неповторимый колорит природы, а также образы своих земляков.
Фото Анны Краснобаевой
Выставка будет работать до 24 января 2020 года.
Фото Анны Краснобаевой
Возрастная категория: 6+
ИСТОЧНИК KP.RU