2019-12-13T16:09:41+03:00
Звезды

Туляков приглашают в путешествие по временам года

Посетители увидят в экспозиции более 30 работ фотографа
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Фото Анны КраснобаевойФото Анны Краснобаевой

12 декабря в Мемориальном музее Н.И. Белобородова открылась выставка фоторабот Анны Краснобаевой «Времена года».

Фото Анны Краснобаевой

Фото Анны Краснобаевой

В экспозиции представлено более 30 работ, на которых изображена тульская природа в различных ее состояниях.

Фото Анны Краснобаевой

Фото Анны Краснобаевой

Анна Краснобаева занимается фотографией более 30 лет.

Фото Анны Краснобаевой

Фото Анны Краснобаевой

Ей мастерски удаётся передавать красоты Тульского края, неповторимый колорит природы, а также образы своих земляков.

Фото Анны Краснобаевой

Фото Анны Краснобаевой

Выставка будет работать до 24 января 2020 года.

Фото Анны Краснобаевой

Фото Анны Краснобаевой

Возрастная категория: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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