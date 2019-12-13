Туляков приглашают в путешествие по временам года

12 декабря в Мемориальном музее Н.И. Белобородова открылась выставка фоторабот Анны Краснобаевой «Времена года».

Фото Анны Краснобаевой

В экспозиции представлено более 30 работ, на которых изображена тульская природа в различных ее состояниях.

Фото Анны Краснобаевой

Анна Краснобаева занимается фотографией более 30 лет.

Фото Анны Краснобаевой

Ей мастерски удаётся передавать красоты Тульского края, неповторимый колорит природы, а также образы своих земляков.

Фото Анны Краснобаевой

Выставка будет работать до 24 января 2020 года.

Фото Анны Краснобаевой

Возрастная категория: 6+