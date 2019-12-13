2019-12-13T12:08:29+03:00
Звезды

В Тульской области появится Дорога Памяти и Единства

Она свяжет мемориалы и музеи Первого ратного поля страны
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В Тульской области появится историко-экологическая тропа по полю Куликовской битвы «Дорога Памяти и Единства». Она свяжет мемориалы и музеи Первого ратного поля страны, храмы и природные объекты.

Тропу вымостят камнем. Поэтому отправиться на прогулку по полю битвы гости смогут в любую погоду, пешком или на экологичном средстве передвижения – велосипеде или бричке.

Всего в 2019 году были разработаны и проложены 3 историко-экологических маршрута на Куликовом поле. Два из них – кольцевые, по которым прогулку по полю битвы можно совершить от Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино или нового Музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом. Третий – сквозной, он ведет из одного объекта к другому.

На каждом маршруте уже организованы пункты отдыха, где путешественник может расположиться в тени и передохнуть.

Вскоре в начальных точках и на всем протяжении маршрутов будут установлены информационные щиты. Туристу предложат аудиогид, также можно будет пройти по полю битвы с экскурсоводом. На привалах появятся уличные туалеты.

Протяженность маршрутов – в среднем 9 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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