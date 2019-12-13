2019-12-13T11:49:25+03:00
Общество

Тулу посетит Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга

Главный волшебник страны приедет в детский дом-интернат и социально-реабилитационный центр
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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14 декабря посетит Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. В начале визита зимний волшебник даст традиционную пресс-конференцию. Там Дед Мороз расскажет все подробности своего визита в наш город.

Ожидается, что он также посетит «Тульский областной специализированный дом ребенка № 1», приедет в «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» и «Головеньковский детский дом-интернат для умственно отсталых слепых детей».

Главный волшебник страны привезет детям сладкие подарки, исполнит все их желания и поможет поверить в сказку.

Завершится визит волшебника новогодним праздником для каждого туляка. Он пройдет 15 декабря в 15:00 в Атриуме музейно-выставочного комплекса кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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