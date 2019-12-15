2019-12-16T00:45:45+03:00
Общество

Тулякам, оставшимся без воды из-за коммунальной аварии, будут раздавать воду

"Комсомолка" публикует список адресов раздачи питьевой воды "Губернский колодезь"
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Архив КПАрхив КПФото: Алексей ФОКИН
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С самого утра понедельника для туляков, в чьих домах отключена вода по причине аварии, будет организована раздача воды. Центральный округ: ул. Перекопская, 7,ул. Кауля, 7,ул. Руднева, 72,ул. Циолковского, 5,ул. Рязанская, 32,ул. Руднева, 53,пр. Ленина, 131,пр. Ленина, 143,ул. Каминского, 14,ул. Михеева, 8,ул. Новомосковская, 11,ул. Кауля, 11. Привокзальный округ: ул. Кабакова, 79,ул. Жукова, 14,18-й проезд,Одоевское шоссе, 30,ул. Прокудина, 7,ул. Дм. Ульянова, 20,ул. Макаренко, 15,ул. Серебровская, 12,ул. Седова, 2,ул. Седова, 25,пр. Ленина, 118,ул. Ген. Маргелова, 1,ул. Серебровская, 16. Советский округ: ул. Революции, 10,ул. Халтурина/ ул. К. Цеткин, 3,ул. Фрунзе, 6,ул. Смидович, 2,ул. Халтурина, 10,ул. Мира, 16,ул. Вересаева, 18,ул. Сойфера, 19,ул. Болдина, 114,ул. Вересаева, 7,ул. Ф. Энгельса, 114,пр. Ленина, 74,ул. Сойфера, 6,ул. Бундурина, 18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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