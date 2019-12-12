2019-12-12T15:53:04+03:00
Происшествия

В Туле прикрыли сеть игорных клубов

На территории города установили более 10 помещений, в которых проводили азартные игры
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Фото: УФСБ России по Тульской областиФото: УФСБ России по Тульской области
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СУ СК РФ и УФСБ России по Тульской области в областном центре прикрыли сеть игорных клубов. Долгое время они работали под видом букмекерских контор, в которых незаконно проводили азартные игры.

На территории Тулы установлено более 10 помещений.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная организация и проведение азартных игр».

Сейчас в помещениях клубов проводятся обыски, изымается игорное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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