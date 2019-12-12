2019-12-12T15:17:02+03:00
Политика

40 новобранцев из Тульской области пополнили научную и научно-производственную роты

Часть из них будет служить в Анапе, еще часть - останется в регионе
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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12 декабря состоялась торжественная церемония проводов призывников в парке «Патриот - Тула». 20 новобранцев отправились служить в научную роту военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны России в Анапе. Еще 20 - в научно-производственную роту Тульской области.

Последняя создана на базе тульской воздушно-десантной дивизии. Она осуществляет научно-производственную деятельность предприятий АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева» и АО «КБП им. А. Г. Шипунова».

Научно-производственная рота позволяет выпускникам вуза не терять квалификации по полученной профессии, продолжать работать в своем коллективе, развиваться по выбранной специальности, не терять связи с предприятием на время службы в армии.

Тульская научная рота в военном инновационном технополисе «Эра» Минобороны России создана в 2019 году по поручению Алексея Дюмина. Первый призыв прошел в июле этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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