Какое место заняла Тула в рейтинге комфортных и доступных для жизни городов России

Институт территориального развития «Урбаника» проанализировал 100 крупнейших российских городов. В качестве критериев учитывались доступность для жизни и комфорт.

В интегральном рейтинге Тула заняла 20 место. А вот по стоимости жизни только 58 место (27,39 баллов). Место по качеству среды -10 (34,79 баллов). Всего областной центр набрал 62,17 баллов из 100.

Каждый город мог набрать в рейтинге 100 баллов, которые складывались из показателей двух групп. В каждой группе город мог набрать 50 баллов.

Первая группа оценивала качество среды: обеспеченность жильем (на человека), наличие современных форматов торговли (площадь современных торговых центров), уровень загруженности городских дорог, уровень преступности, уровень городского благоустройства, освещенность, благоприятность климатических условий, транспортная доступность (наличие аэропорта, железнодорожного вокзала и.т.п.), индекс загрязнения атмосферы.

Вторая группа учитывала стоимость услуг: возможность приобретения собственного жилья, возможность аренды однокомнатной квартиры, уровень текущих расходов и на оплату ЖКУ, покупательную способность. Показатели второй группы считались исходя из уровня средней заработной платы в городе, сообщает РБК.