Как тулякам найти управу на шумных соседей

Владислав Юрьевич, подскажите, что можно сделать, чтобы противостоять действиям коллекторов, которые взламывают телефонные номера и действуют методом телефонной атаки? Происходят постоянные звонки с неизвестных номеров, поступают угрозы в мой адрес. Задолженность есть у моего брата. Его долги перекупили коллекторы. Ангелина.

- Если коллекторы превышают свои полномочия, пытаются изъять у Вас имущество, ведут себя агрессивно, угрожают, оскорбляют, хамят, прекратите общение с ними и обратитесь в правоохранительные органы. По вашему заявлению правоохранительные органы обязаны провести проверку, по итогам которой принять процессуальное решение, в том числе рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в его возбуждении.

Кроме того, коллекторской деятельностью вправе заниматься только организации, сведения о которых включены в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Данный реестр ведёт Федеральная служба судебных приставов. Сведения реестра являются открытыми и размещаются на сайте ФССП и самой коллекторской организации в сети Интернет.

Таким образом, Вы также вправе подать жалобу на действия коллекторов в территориальный орган ФССП и органы прокуратуры. Поступление в ФССП сведений о нарушении коллекторской организацией требований к осуществлению коллекторской деятельности является основанием для ее внеплановой проверки.

Меня зовут Юлия. Моя бабушка живет в многоквартирном доме. У нее проблемы с соседом. Прямо под ней живет неблагополучная семья – сестра и брат. Это взрослые люди. Им около 40 лет. У сестры есть инвалидность. Она постоянно проходит лечение в психиатрической больнице. Брат постоянно выпивает, дебоширит и всячески нарушает покой. Мы ничего не можем с этим сделать. Сестра вроде бы ведет себя спокойно, а брат постоянно устраивает шум. Полиция приезжает, забирает его на несколько суток, потом привозит обратно. И это повторяется уже несколько лет. Фактически с ним ничего не получается сделать. Он неуправляем. У этой семьи больше нет родственников. Их двое. Как найти управу на этого мужчину? К кому нам обратиться?

- Описанные Вами действия соседа с юридической точки зрения могут быть квалифицированы только как административное правонарушение, то есть нарушение покоя граждан в жилом доме в период с 22 вечера до 7 часов утра. Обращаться по факту шума соседей в ночное время необходимо в полицию, сотрудниками правоохранительных органов в отношении нарушителя общественного покоя будет составлен протокол об административном правонарушении и ему будет назначено административное наказание.

Также можно посоветовать вам обратиться к участковому полиции, на территории обслуживания которого вы проживаете, для проведения с соседом профилактической работы.

Радикальным способом решить поднятую вами проблему возможно только путем выселения соседа, однако это достаточно сложная процедура, осуществляемая только на основании судебного решения. Необходимо выяснить, является ли квартира соседа муниципальным имуществом и предоставлена им по договору социального найма, либо принадлежит на праве собственности.

В обоих случаях основанием для выселения является использование жилого помещения не по назначению, систематическое нарушение прав и законных интересов соседей или бесхозяйственное обращение с жилым помещением, приводящее к его разрушению.

При выявлении указанных обстоятельств орган местного самоуправления обязан предупредить нарушителя о недопустимости подобного поведения. При игнорировании соседом предупреждения и продолжении злоупотребления своими правами в отношении занимаемого жилого помещения органом местного самоуправления и заинтересованными лицами, то и есть Вами, в случае наличия договора социального найма может быть предъявлено исковое заявление в суд с требованием о выселении без предоставления другого жилого помещения. Если же квартира находится в собственности, то с исковым заявлением о продаже квартиры путем проведения публичных торгов вправе обратиться только орган местного самоуправления.

Как бы то ни было, начать процедуру выселения необходимо с обращения в администрацию города, подробно описав все обстоятельства сложившейся ситуации.

Для ремонта в квартире я наняла мастера по знакомству. После того как я передала ему аванс в размере 20 тысяч рублей, он пропал - на звонки не отвечает, заблокировал мой номер мобильного телефона. Ремонт квартиры, конечно же, он не выполнил. Письменного договора у меня с ним нет. Только СМС-сообщение, в котором я ему пишу, что деньги перевела на его счет. Как мне быть в этой ситуации?

- В данном случае необходимо написать заявление в полицию по месту передачи денежных средств недобросовестному мастеру. В полиции после подачи Вашего заявления обязаны будут провести процессуальную проверку по данному факту, выяснить все обстоятельства произошедшего, установить личность мастера (в том числе по сведениям из банка по счету на который Вами переведены денежные средства), опросить его по данному факту. Далее согласно уголовно-процессуального законодательства РФ может быть возбуждено уголовное дело либо вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В случае несогласия с принятым процессуальным решением Вы в праве обжаловать его прокурору или в судебном порядке.

Кроме того, Вы имеете право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства с требованием возврата денежных средств либо проведением ремонтных работ.

В детском саду постоянно требуют добровольно сдать деньги: то на оформление группы, то на тетради и т.д. Насколько это законно? Алевтина Петровна.

- Незаконно, поскольку в Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность как дошкольного, так и школьного образования. Все необходимые учебные материалы, пособия и игрушки для каждого ребенка должны быть бесплатными. Требование денежных средств с родителей на содержание имущества образовательных организаций, на нужды группы являются не правомерными.

Сбор денежных средств может исходить от родительского комитета и носить только добровольный характер. В случае обязания к сдаче денежных средств Вы вправе обратиться в Управление образования администрации г.Тулы либо в прокуратуру города Тулы с письменным заявлением.

В нашем доме есть должники по электричеству. Но УК вместо того, чтобы решать вопросы с ними, перераспределила их долги на остальных жителей. Сумма в платежке оказалась выше на несколько тысяч рублей. Разговоры с управляющей компанией не дают результата. Что делать в такой ситуации? Игорь.

- Управляющая компания вправе перераспределять долги на жителей пропорционально размеру их общей площади, но только если у жителей заключен прямой договор с ресурсоснабжающей организацией. А если жители такие договоры не заключили и все расчеты производятся через управляющую компанию, тогда расходы на общедомовые нужды не могут превышать установленного в регионе норматива на ОДН, разницу обязана оплачивать управляющая организация.

Меня зовут Людмила Александровна. Я живу в пятиэтажном доме. И у нас сложилась такая ситуация. Многие жильцы, сделав ремонт, заклеивают обоями, пленкой или вообще закладывают плиткой проходы вытяжной вентиляции. На замечания они не реагируют. Никаких представителей проверяющих органов в квартиры к себе не пускают. А мы боимся, что при утечке газа может произойти непоправимое. Что нам делать?

- В случае если Ваши соседи не реагируют на замечания по принятию мер по обеспечению безопасного использования и содержания внутриквартирного газового оборудования, Вы вправе обратиться с заявлением, как письменным, так и устным, в управляющую компанию, либо в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сетей газоснабжения Вашего многоквартирного дома.

В случае бездействия контролирующих органов по принятию мер к недобросовестным собственникам граждане вправе обратиться в прокуратуру для принятия исчерпывающих мер прокурорского реагирования.

Мой отец лишен в отношении меня родительских прав. Имею ли я право на получение наследства после смерти отца? Виктория.

- В данном случае действующее законодательство стоит на защите прав ребенка. Лишение родительских прав не влечет освобождение родителей от обязанностей. Ребенок может унаследовать имущество родителей, даже если они лишены соответствующего статуса, и будет входить в первую очередь наследования по закону и по завещанию вместе с другими родственниками погибшего. Однако, в случае, если биологические родители лишены родительских прав и ребенка впоследствии усыновляют, он утрачивает право на наследование. Исключение из данного правила действует, если ребенок поддерживает контакт и отношения со своими биологическими родителями, и этот факт подтвержден в судебном порядке.