Медицина: доступно, качественно, профессионально

Заданы главные направления, среди которых развитие первичной медико-санитарной помощи и отдельно – детского здравоохранения, борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, обеспечение медицинских учреждений профессиональными кадрами. О том, как реализуется у нас в регионе национальный проект и что уже сделано, нам рассказал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей ЭркФото: Алексей ФОКИН

Доступность

Когда мы говорим о развитии первичной медико-санитарной помощи, то, прежде всего, надо понимать, что вектор ее развития - профилактическое направление. Учитывая возможности современной диагностики, это прогнозирование и предупреждение заболевания. Важны активная позиция самих людей в сохранении своего здоровья и своевременное обращение к врачам, доступность медицинской помощи. Мы развиваем сеть фельдшерско-акушерских пунктов. В рамках нацпроекта устанавливаем 10 модульных ФАПов. Все они оснащены необходимым оборудованием. Фельдшерам, работающим на ФАПах, мы закупаем автомобили. По графику проходят выездные приемы узких специалистов районных больниц. Для таких выездов в этом году закуплены 4 передвижных комплекса. Для Ясногорской больницы комплекс уже поставлен, еще три будут установлены до конца года и переданы в районные больницы. В области развивается телемедицина. Мы закупаем стационарные и передвижные телемедицинские комплексы, которые позволяют врачу не только увидеть пациента, но и провести обследование. К этим комплексам можно подключить диагностическое оборудование, и врач районной или областной больницы в режиме онлайн получает данные обследования. Проводится полноценная врачебная консультация, при этом врач и пациент находятся друг от друга в десятках километров. Конечно, пациента сопровождает фельдшер.

Важны активная позиция самих людей в сохранении своего здоровья и своевременное обращение к врачам, доступность медицинской помощи.Фото: материалы пресс-служб

Развивается санитарная авиация. За 6 месяцев 74 пациента эвакуированы вертолетом. В поликлиниках внедряются бережливые технологии. Новая модель поликлиники призвана организовать систему таким образом, чтобы каждый сотрудник на своем месте понимал и качественно выполнял свою задачу, а врачи и пациенты вместе, соблюдая правила, достигали бы общей цели – повышения комфортности посещения поликлиник и качества оказания медицинской помощи.

Качество

В этом году в рамках нацпроекта для больниц области закуплено более 100 единиц оборудования, в том числе и тяжелое оборудование, которое сейчас либо в стадии приемки, либо монтируется. Приобретен линейный ускоритель для онкодиспансера в Туле, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, которые будут поставлены в областную больницу и в больницу имени Ваныкина, ЛОР-комбайны, рентген-установки и современные аппараты УЗИ для детских поликлиник районных больниц. Открыто три центра амбулаторной онкологической помощи - в Туле, Новомосковске и Щекине.

Квалифицированные кадры

Еще одно ключевое направление нацпроекта - квалифицированные кадры. За год в больницы области принято почти 500 врачей. Для привлечения медиков в регионе действуют социальные программы. Для врачей востребованных специальностей, которые впервые пришли в медучреждение области, предусмотрены выплаты в размере 650 000 руб. Для фельдшеров скорой – 450 000 руб. За счет этих средств возможна компенсация выплат по ипотеке. Действует программа льготного ипотечного кредитования для медработников. Приобретается служебное жилье. Молодым специалистам, которые после учебы приходят в наши больницы, после трех лет работы положена компенсация в размере 5 должностных окладов. Действуют в области и федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Важно не только привлечь специалистов, но и поддерживать их высокую квалификацию. Мы регулярно проводим обучение врачей, направляем их на различные семинары, приглашаем к нам специалистов для проведения мастер-классов.

Медицина в Тульской области шаг за шагом развивается. Все, что мы делаем в рамках национального проекта, – это колоссальные деньги и людские затраты. Да, конечно, можно накупить оборудование, но надо понимать, кто на этом оборудовании будет работать. И поэтому все должно быть синхронизировано. Начиная от планирования закупок, ремонта помещений до обучения специалистов, которые на этом оборудовании будут в итоге работать. И вот эта синхронизация – самое важное. Чтобы не получилось так, что построили, сделали, а персонала нет! Или наоборот – пригласили врачей – работать не на чем.

Смысл бережливых технологий – это экономия времени пациентаФото: Алексей ФОКИН

Главное – это создание работоспособной команды, которая будет слаженно работать на достижение цели и не подведет, – отмечает Алексей Эрк. – А отвечать мы должны перед жителями области. Я как человек, родившийся на Тульской земле, у которого здесь семья, друзья, понимаю, что мне им нужно будет смотреть в глаза. Поэтому с сильной командой единомышленников мы будем работать над тем, чтобы вывести на новый уровень здравоохранение области.

КОМПЕТЕНТНО

Главный врач ГУЗ «ТГКБ СМП им. Д. Я. Ваныкина» Ирина Рублевская:

Главный врач ГУЗ «ТГКБ СМП им. Д. Я. Ваныкина» Ирина РублевскаяФото: Алексей ФОКИН

– Смысл бережливых технологий – это экономия времени пациента. Основная задача – чтобы пациент пришел в поликлинику по записи и к этому времени была возможность обеспечить его прием. Соответственно, пациент не идет в регистратуру. Врач заранее получает его амбулаторную карту из картохранилища. Пациент может потратить +/- 15 минут около кабинета на ожидание входа. Процент пациентов, которые сейчас приходят в поликлинику по электронной записи, достаточно высок. Целевое значение было 70%. И оно достигается. Еще важно - это изменение зоны ожидания пациентов, их комфорта в поликлинике на уровне входной группы. Были введены новые должности: администратор зала для информирования пациентов и дежурный терапевт или дежурный педиатр – врач, который осуществляет прием пациентов без предварительной записи. К этому врачу идет запись день в день именно для тех пациентов с острыми заболеваниями, которые только заболели, либо для тех, которые по каким-то причинами не попали по записи, но для них это остро необходимо. .