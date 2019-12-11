В хоккей играют настоящие мальчишки и… девчонки!

В первый класс за победами

Спецклассы такой направленности для нашего города — явление пока уникальное. Уникален и учебный процесс, гармонично объединяющий тренировки с обычными уроками. Более того, как утверждают педагоги, хоккей не только хорошо сочетается с математикой — а это уклон образовательного учреждения — но даже повышает успеваемость!

- У первоклашек, набранных в этом году, еще нет оценочной системы, - подчеркивает заместитель директора ЦО № 1 Лариса Татаринова. – А вот у второклашек — есть. И недавно прошедшая административно-контрольная работа по той же математике показала: из 19 мальчишек 11 получили пятерки. В целом же, по итогам первого триместра 17 из них не имеют троек. Более того, несмотря на большую нагрузку — как учебную, так и физическую - все они участвуют в общешкольных мероприятиях.

Маленькие «Тигры» готовы к ледовому бою.

Сейчас в Центре образования два класса хоккеистов — 1-д и 2-и. Младших — 27 человек, все они тоже из разных районов города и играют вместе уже не первый год. Причем среди мальчишек есть и две девчонки!

- Девочки у нас ничем не уступают парням, - говорит тренер Игорь Болдин. - Особенно показательно это было на недавно прошедшем турнире среди юных хоккеистов 2012 года рождения. Собрались четыре команды: серпуховская «Энергия», орловский «Орел» и две наших «Тигры-1» и «Тигры-2». И наши ребята одержали уверенную победу! - Я давно увлеклась хоккеем! Это интересно! - восклицает Катя Каминская. - Попросила родителей отдать меня в секцию. Теперь я настоящий защитник. Обижают ли меня ребята? Нет, скорее я сама их.

По словам капитана команды Эльдара Рустамова, вначале он просто очень любил коньки. Научился кататься, когда ему было еще года три, но захотелось большего, поэтому родители отдали его на хоккей.

- Я такой стремительный, - с гордостью говорит мальчишка, - что не только был назначен капитаном. Я теперь даже занимаюсь вместе с ребятами на год старше. Хотя, конечно, каждый раз на соревнованиях выхожу на лед с волнением. Особенно, когда сильные соперники. Впрочем, от легких тоже бывают неожиданности.

И спортсмены, и прилежные первоклашки.

Учебный график у первоклашек, действительно, насыщенный — ежедневные утренние тренировки на льду арены «Тропик», переезд в школу, уроки, кружковые занятия и зачастую еще тренировки — отдельно для вратарей, например.

- С такими ребятами заниматься легче, чем с обычными, - признается учитель 1-д класса Юлия Рощина. - Они, во-первых, очень ответственные и организованные. А во-вторых, очень дружные. Наверное, одна из главнейших задач для педагога в первом классе – сформировать коллектив, а тут он уже, в общем-то, готовый. Кроме того, и родители очень помогают - у них есть цель: чтобы их дети добились результатов и в спорте, и в учебе.

Математический хоккей

Другой спецкласс – 2-и — появился в школе тоже неслучайно. Ребята уже готовой командой перешли сюда из другой школы.

- Вначале их было всего лишь 14 человек, потом молва быстро разнеслась по городу, и стали приходить еще ребята. Из 11-й гимназии пришел мальчишка, из зареченского лицея, из 56-й школы, - рассказывает классный руководитель Елена Плеханова. - За 40 лет работы я впервые вижу такой дружный класс — настоящий командный дух проявляется повсюду: и в учебном процессе, и на общешкольных мероприятиях. Недавно на празднике «Первой отметки» мальчишки дружно переоделись в форму, вооружились клюшками и устроили целое шоу на парадной линейке.

Успеваемость у юных спортсменов становится все лучше.

- Говорят, что и успеваемость у юных спортсменов лучше?

- Да, наша школа с математическо-гуманитарным уклоном. Поэтому точным дисциплинам уделяется большое внимание, и я отлично вижу, что у ребят сейчас серьезный рывок в математике. Более того, удается сочетать преподавание со спортивной темой. Так, недавно Дима Бизикин создал проект «Математика в хоккее» - почти готовый настоящий урок. А Елисей Назаров и Арсений Санников подготовили доклад-презентацию «Эволюция хоккейной экипировки». Мне и самой приходится учебный процесс адаптировать к интересам мальчишек, уроки и физики, и математики тоже можно целиком и полностью сделать на теме хоккея — считать сумму заброшенных шайб, вычислять площадь хоккейной коробки и так далее.

- Есть еще что-то необычного в этом классе?

- Да, раньше я всегда работала со смешанными классами. А здесь девочек нет… Плюс ко всему, мальчишки очень непосредственные, добрые, не испорченные, как принято говорить, улицей. Они у нас, получается, почти весь день в школе — тренировки, уроки, кружковые занятия — как правило, с 9 утра и до 5 вечера. При этом многие из них ходят на шахматы, учатся игре на музыкальных инструментах…

Для занятий по общей физподготовке лед не нужен.

То, что второклашки успевают все, подтверждает и капитан хоккейной команды Максим Баранов:

- Я еще на плавание хожу в бассейн, на рисование и учусь играть на гитаре! Но хоккей, конечно, для меня — самое главное. Бросать его я не собираюсь. Я хотел бы походить на своих кумиров - Илью Ковальчука, Никиту Гусева, Кирилла Капризова, сыграл бы за «Динамо», ЦСКА.

Настоящие «Тигры»

В общем, уже сегодня можно уверенно говорить, что спецклассы удачно прижились в центре образования № 1. А первоначальная инициатива исходила от ледовой арены «Тропик».

По словам тренера команд младших «Тигров» Игоря Болдина, всегда было проблематично согласовать время совместных тренировок для ребят — ведь у каждого свое расписание занятий в разных школах. И тогда было решено обратиться в одно из учебных заведений собрать на его базе специализированный класс. Учитывая положительный опыт, в следующем учебном году в Центре образования № 1 однозначно должна появиться еще одна дружная команда. Быть может, даже и не одна.

- Сейчас же идет речь о том, чтобы часть тренировок, например, по общей физподготовке, юные хоккеисты могли бы проводить здесь, в школе — у нас хороший большой зал, оборудованный тренажерами, стадион на территории, - резюмирует заместитель директора ЦО № 1 Лариса Татаринова.