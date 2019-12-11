Как преобразилась Тула к новогодним праздникам

Тулу украсили к новогодним праздникам. На улицах областного центра появились причудливые арт-объекты, гирлянды и другие украшения.

Фото: Алексей ФОКИН

Они озаряются сотней огоньков с приходом темноты.

Фото: Алексей ФОКИН

До 27 декабря в областной столице откроют 10 новогодних елок во всех территориальных округах.

Фото: Алексей ФОКИН

Не менее масштабной станет развлекательная программа. Главные площадки развернутся на площади Ленина, Казанской набережной и в историческом центре города.

Фото: Алексей ФОКИН

Основные мероприятия стартуют 27 декабря с открытия Главной ёлки города. Туляков ждут сказочный театрализованный парад, концерт с участием тульских коллективов и исполнителей, выступление артистов российской эстрады, а также большой праздничный фейерверк.

Фото: Алексей ФОКИН

28-30 декабря для туляков будут организованы дневные и вечерние развлекательные программы, показ видеоклипов, музыкальные вечера, продолжится работа аттракционов, гастрофестиваля, катка.

Фото: Алексей ФОКИН

В ночь с 23.00 31 декабря 2019 года до 03.00 часов 1 января 2020 года туляки и гости нашего города смогут вместе встретить Новый год на площади Ленина.