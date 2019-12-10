2019-12-10T15:00:15+03:00
Спорт

Виктор Усков прокомментировал исключение БК "Арсенал" из числа участников Чемпионата России

Клуб планирует добиваться пересмотра решения РФБ
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Президент БК "Арсенал" Виктор Усков прокомментировал исключение клуба из числа участников Чемпионата России. Он отметил, что это решение стало «сильнейшим потрясением для всех любителей баскетбола».

- Нашу команду обвинили в отсутствии спортивной борьбы в концовке данной встречи. На это мы дали четкий и обоснованный ответ в РФБ, что наши действия явились реакцией на поведение команды противника, которая за 5 минут до конца матча демонстративно перестала пытаться набирать очки, - заявил президент БК "Арсенал" Виктор Усков.

Он также отметил, что добиться сегодняшних успехов команда не смогла бы при наличии в матчах "признаков неспортивной борьбы".

- Мы приложим все усилия, чтобы справедливость восторжествовала, а решение РФБ было пересмотрено и наша команда продолжала радовать болельщиков Тульской области своей игрой, а также способствовать развитию баскетбола в нашем регионе!, - выразил уверенность Виктор Усков.

Президент клуба сообщил, что ставропольское "Динамо" является в данном случае "основным зачинщиком этой ситуации".

- В записи матча видно, что в 4 четверти у соперника было много 100% ситуаций, где они могли набирать очки, но команда промахивалась и к последним 5 минутам подошла подготовленной - это видно по спокойствию тренера, который подзывает игроков и дает указания команде не забивать, - отметил Виктор Усков. - Виктор Викторович не знал что делать, да и никто бы в этой ситуации не разобрался. И он на эмоциях решил сделать так, чтоб "Динамо" не достигло желаемого проигрыша с большой разницей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучший саночник мира Семен Павличенко: «На Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом чувствовали себя наказанными детьми»
После решения ВАДА отстранить Россию от международных соревнований, братчанин еще не решил, поедет ли он на Игры без триколора и гимна [фото]
Министр спорта Павел Колобков: Почему сворованную базу данных Родченкова ВАДА считает аутентичной?
Министр спорта Павел Колобков дал пресс-конференцию, на которой прокомментировал решение ВАДА об отстранении России на четыре года от Олимпиад и вообще большого спорта. И дал понять, что считает шансы на успешное разбирательство в суд высокими
Спортивный юрист: «Вернуть гимн и флаг России через CAS не удастся»
Спортивный юрист Айнур Нуриев в разговоре с корреспондентами Радио "Комсомольская правда" невысоко оценил шансы оспорить решение ВАДА в Спортивном арбитраже по отстранию России от Олимпийских игр и чемпионатов мира. По его мнению, максимум, что удастся –
Новости 24
В Туле планируют продать Дом губернатора
Более пяти тысяч жителей Тульской области заболели гриппом и ОРВИ
11 декабря туляки услышат звучание электросирен
В Тульской области экс-работница парикмахерского салона стащила выручку
В Тульской области на станции Ясногорск задымилась электричка
Жительницу Тульской области обокрал на 35 тысяч рублей сожитель
Туляк отсудил у компании более 70 тысяч рублей за сломанный телефон
Погода в Туле 10 декабря: облачно с прояснениями и + 2 градуса
В Тульской области будут курсировать такси исключительно желтого цвета
В Туле на ул. Л.Толстого девушка угодила под колеса «Рено»
В Тульской области предприятия выплатили более 200 млн рублей долгов по зарплате
Что юные туляки просят Деда Мороза положить под елку
В Туле на ул. Ф. Энгельса не поделили дорогу две иномарки
В Тульской области сгорел дотла жилой дом: пострадали люди
Три тысячи пряников Тульская область отправила детям Донбасса
Туляки выберут самые креативные елки
В новогоднюю ночь для туляков выступит группа «Банд’Эрос»