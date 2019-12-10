Виктор Усков прокомментировал исключение БК "Арсенал" из числа участников Чемпионата России

Президент БК "Арсенал" Виктор Усков прокомментировал исключение клуба из числа участников Чемпионата России. Он отметил, что это решение стало «сильнейшим потрясением для всех любителей баскетбола».

- Нашу команду обвинили в отсутствии спортивной борьбы в концовке данной встречи. На это мы дали четкий и обоснованный ответ в РФБ, что наши действия явились реакцией на поведение команды противника, которая за 5 минут до конца матча демонстративно перестала пытаться набирать очки, - заявил президент БК "Арсенал" Виктор Усков.

Он также отметил, что добиться сегодняшних успехов команда не смогла бы при наличии в матчах "признаков неспортивной борьбы".

- Мы приложим все усилия, чтобы справедливость восторжествовала, а решение РФБ было пересмотрено и наша команда продолжала радовать болельщиков Тульской области своей игрой, а также способствовать развитию баскетбола в нашем регионе!, - выразил уверенность Виктор Усков.

Президент клуба сообщил, что ставропольское "Динамо" является в данном случае "основным зачинщиком этой ситуации".

- В записи матча видно, что в 4 четверти у соперника было много 100% ситуаций, где они могли набирать очки, но команда промахивалась и к последним 5 минутам подошла подготовленной - это видно по спокойствию тренера, который подзывает игроков и дает указания команде не забивать, - отметил Виктор Усков. - Виктор Викторович не знал что делать, да и никто бы в этой ситуации не разобрался. И он на эмоциях решил сделать так, чтоб "Динамо" не достигло желаемого проигрыша с большой разницей.