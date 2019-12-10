Тульский «Арсенал» исключили из числа участников Чемпионата России
Исполком Российской Федерации Баскетбола исключил из числа участников Чемпионата России Второй дивизион БК «Арсенал» (Тула). Участь команды была решена на внеочередном заседании РФБ. Повесткой заседания стало предполагаемое отсутствие спортивной борьбы в концовке матча.
Игра между участниками Второго дивизиона мужской Суперлиги «Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Ставрополь) состоялась 7 декабря. Команда хозяев выиграла со счетом 82:65. Однако свои последние очки набрала за 6 минут 57 секунд до финальной сирены.
В заключительные 5 минут аналогично начали вести себя гости: единственное попадание «Динамо» за это время состоялось из-за трехочковой дуги на исходе времени владения мячом.
Исполком счел действия команд в концовке встречи неспортивными. Решение было принято на основании видеозаписи матча, а также заключения Просмотровой комиссии и рекомендации Директората.
В итоге «Арсеналу» и «Динамо» засчитали техническое поражение. «Арсенал» исключили из состава участников Чемпионата России по баскетболу. При этом учли наличие предупреждения у команды в сезоне-2017/18.
Павла Крыкова, Дмитрия Рытенко и Егора Щербинского дисквалифицировали до конца сезона-2019/2020. Остальные игроки отделались предупреждением.
Главного тренера «Арсенала» Виктора Ускова дисквалифицировали до 31 декабря 2021 года. Также как и главного тренера БК «Динамо» (Ставрополь) Александра Соснина.
Кроме того, получили предупреждение о недопустимости нарушения принципа честной спортивной борьбы ставропольское «Динамо» и семеро игроков команды.
ИСТОЧНИК KP.RU