2019-12-10T10:05:59+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» исключили из числа участников Чемпионата России

Участь команды была решена на внеочередном заседании РФБ
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Фото: БК «Арсенал» ТулаФото: БК «Арсенал» Тула
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Исполком Российской Федерации Баскетбола исключил из числа участников Чемпионата России Второй дивизион БК «Арсенал» (Тула). Участь команды была решена на внеочередном заседании РФБ. Повесткой заседания стало предполагаемое отсутствие спортивной борьбы в концовке матча.

Игра между участниками Второго дивизиона мужской Суперлиги «Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Ставрополь) состоялась 7 декабря. Команда хозяев выиграла со счетом 82:65. Однако свои последние очки набрала за 6 минут 57 секунд до финальной сирены.

В заключительные 5 минут аналогично начали вести себя гости: единственное попадание «Динамо» за это время состоялось из-за трехочковой дуги на исходе времени владения мячом.

Исполком счел действия команд в концовке встречи неспортивными. Решение было принято на основании видеозаписи матча, а также заключения Просмотровой комиссии и рекомендации Директората.

В итоге «Арсеналу» и «Динамо» засчитали техническое поражение. «Арсенал» исключили из состава участников Чемпионата России по баскетболу. При этом учли наличие предупреждения у команды в сезоне-2017/18.

Павла Крыкова, Дмитрия Рытенко и Егора Щербинского дисквалифицировали до конца сезона-2019/2020. Остальные игроки отделались предупреждением.

Главного тренера «Арсенала» Виктора Ускова дисквалифицировали до 31 декабря 2021 года. Также как и главного тренера БК «Динамо» (Ставрополь) Александра Соснина.

Кроме того, получили предупреждение о недопустимости нарушения принципа честной спортивной борьбы ставропольское «Динамо» и семеро игроков команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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