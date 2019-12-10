Контейнер преткновения

За примером далеко ходить не надо — на протяжении нескольких лет ведется строительство жилого комплекса «Первомайский», ограниченного дворами домов по четной стороне проспекта Ленина, улицами Энгельса, Первомайской и Жаворонкова. Не будем углубляться в историю его возникновения во дворах сталинок — те страсти с участием местных жителей и компании застройщика вроде бы стихли.

Хотя, справедливости ради стоит отметить, что и площади дворов позволяли там возвести новые МКД на месте полуразрушенных и заброшенных «сараюшек», и соляризация окрестных домов не пострадала — а проводились тогда и такие замеры. Вопрос в нынешнем дне и нынешней проблеме. Причем, проблеме, возникшей уже у жильцов новостроек.

Все машины вынуждены двигаться направо, к первому зданию, создавая заторы.Фото: Игорь КОПЫТОВ

Итак, из заявленных четырех жилых и одного нежилого зданий в эксплуатацию введены уже три. В квартиры активно въезжают новоселы. Практически в каждой семье автомобиль, а то и не один. Да, проектом предусмотрена подземная парковка, но места на ней предлагается выкупать, и за весьма приличную сумму, поэтому совершенно естественно, что большинство жильцов оставляют свои машины снаружи — на подъездных путях к корпусам, так называемой «гостевой» парковке. Что вечером, что в обед, что рано утром – тут сплошные заторы. Одни пытаются въехать, другие выехать, кто кому должен уступать, кто нет – порой доходит до скандалов. А куда деваться? Проезд-то только один.

– Я въезжала на территорию комплекса через шлагбаум в сторону подземного гаража, когда навстречу, не пропуская меня, ехала другая машина. Побоявшись столкновения и что шлагбаум упадет мне на крышу, я сдала назад и поцарапала бок в суете. Расстроилась страшно! И такие ситуации каждый день. На дороге, где двустороннее движение, жильцы второго дома устраивают стоянку по обе стороны, оставляя проезд только для одной машины. Получается, разъехаться невозможно! И мусоровоз здесь регулярно атакует парковку возле мусорных баков, - жалуется жительница ЖК «Первомайский».

Застройщик, предусмотрев в проекте несколько выездов из комплекса на ул. Энгельса и даже пр. Ленина, на данный момент оставил доступным всего лишь одинФото: Игорь КОПЫТОВ

Как так получается?

Ответ кроется в том, что застройщик, предусмотрев в проекте несколько выездов из комплекса на ул. Энгельса и даже пр. Ленина, на данный момент оставил доступным всего лишь один – между домами №№ 133 и 135. Поперек второго проезда между домами №№ 135 и 137 по Энгельса – широкого и удобного – красуется металлический мусорный бункер. Ну а дабы кому не захотелось проскользнуть мимо, «застава» укреплена еще и бетонным блоком. Про выезд на проспект и говорить не приходится — там вообще дорожное покрытие упирается в высокий бордюр и капитальный металлический забор.

Возникает вопрос: каким образом был спроектирован ЖК «Первомайский»? Неужели только с одним-единственным въездом? Естественно, нет! В подземной парковке второй высотки даже знак есть — выезд только налево. К перекрытому баком проезду. А по факту, все машины вынуждены двигаться направо, к первому зданию, создавая заторы.

На наш вопрос, ущемляются ли тем самым права жильцов, как можно было вводить в эксплуатацию новостройки с такой организацией дорожного движения, адресованный в прокуратуру г. Тулы, в ведомстве редакции пояснили:

- В настоящее время прокуратура проводит проверку указанной информации. О результатах проверки в адрес «Комсомольской правды в Туле» будет сообщено дополнительно.

Конечно, представитель компании-застройщика в неформальной беседе пояснил, что по ходу строительства возникли некоторые проблемы с межеванием земель. Причем со стороны тех самых сталинок, образующих кольцо вокруг жилого комплекса. Поэтому запланированный выезд на пр. Ленина – почти что чудо. Конечно, работа в этом направлении ведется, но… в благополучный исход почему-то не верится.

А если пожар?

Теперь простая математика: в трех уже сданных корпусах около 300 квартир. И всего один въезд! В сложившейся ситуации с парковкой автомобилей препятствия на предусмотренных проездах создают повышенную пожароопасную обстановку. Конечно, формально необходимый пожминимум соблюден - есть и подъезд к зданиям, и разворотное кольцо для спецмашины, но…только у первого дома. Вторая высот-ка не имеет дороги вокруг дома, а значит, подъезд затруднен. Понятное дело, сейчас рассуждаем чисто теоретически: а вдруг пожар? Спецмашине добираться до зданий, расталкивая легковушки на «гостевой» парковке или заезжая на тротуары и газон? Меж тем, требования к пожарной безопасности установлены и в Правилах пожарной безопасности Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313. В пункте 23 данных правил закреплено, что дороги, проезды и подъезды к зданиям должны всегда быть свободными для движения пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Многоквартирный дом обслуживает управляющая компания, ответственная за эксплуатацию общего имущества, значит ответственность за обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности возлагается на нее. Это следует из ст. 37 Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». В данном случае ответственность несет УК «Внешстрой-Коммунсервис», даже по своему названию очевидно – «дочерка» компании-застройщика.

За перекрытие проезда к зданию или сооружению, к которому не смогли приблизиться пожарные расчеты, на должностных лиц налагается административный штраф от 500 до 1 000 руб., на юридические лица — от 5 000 до 10 000 руб. Такая ответственность предусмотрена ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ. Причем к ответственности по данной статье привлекают не только в ситуации, когда не удалось проехать к месту конкретного пожара, но и при обнаружении уполномоченным лицом препятствия для проезда.

Но, кажется, управляющую компанию это нисколько не пугает. Во всех своих комментариях ее представители ссылаются на застройщика.

- Мы рекомендуем жильцам ЖК «Первомайский» обратиться в наше ведомство с официальным запросом на проведение проверки относительно соблюдения норм пожарной безопасности при организации системы дорожного движения в жилом комплексе, - прокомментировал редакции сложившуюся ситуацию начальник отделения информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Тульской области, майор внутренней службы Максим Пряхин.

Да, уточним: сейчас рассматривается теоретический случай возгорания в МКД. Но, положа руку на сердце, неужели необходимо обязательно ждать свершившейся беды, нежели ее предотвратить заранее? Печальный опыт всем известной пермской «Хромой лошади» или кемеровского торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» ничему нас не учит?

Доколе?

Самое главное, совершенно очевидно, что сдать четвертый многоквартирный дом (а это еще 200 квартир!) компании-застройщику в ранее заявленные сроки — IV квартал 2019 года — никак не удастся, а значит, соседство со стройкой и отсутствие обустройства всех предусмотренных проектом жилого комплекса подъездных путей должного качества затягивается на неопределенный срок.

И если выезд из «Первомайского» на пр. Ленина зависит от нахождения консенсуса в сервитутах с окружающими сталинками, то с пятиэтажкой № 135 по улице Энгельса сервитут уже достигнут, а значит, чисто формально проезд, перегороженный мусорным бункером и бетонной плитой, уже согласован. Осталось его открыть и обустроить. Так что, резюмируя ситуацию: неужели компания-застройщик не может просто пойти навстречу пожеланиям жителей жилого комплекса? Ведь, согласно рекламе ЖК «Первомайский» на радио, активно призывающей приобретать тут квартиры, здесь созданы все условия для комфортного проживания. А на деле..?

В конце концов, имидж в наше время много стоит!

«Комсомольская правда в Туле» будет следить за развитием ситуации.