2019-12-09T15:49:35+03:00
Общество

Туляки смогут найти елочные базары на интерактивной карте

В этом году будет организована торговля на 35 площадках
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Адреса елочных базаров в Туле в этом году появились на интерактивной карте. Это 35 торговых точек во всех территориальных округах города.

Приобрести зеленую красавицу в специально оборудованных для этого местах туляки смогут с 20 по 31 декабря. Хвойные деревья - сосна, ель, пихта, голубая ель, ель в горшках - выращены специально к новогодним праздникам. Их привезут из Суворовского района Тульской области и Пермского края.

Территория елочных базаров будет иметь ограждение, освещение и красочное тематическое оформление. Для удобства покупателей на территории елочного базара предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала.

Выявлять нелегальных торговцев сотрудники городской администрации будут в ходе рейдов. Штраф за незаконную торговлю составляет до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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