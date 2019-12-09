2019-12-09T12:22:21+03:00
Политика

Выборы в Туле становятся все доступнее

Об этом заявил член ЦИК РФ Евгений Шевченко на конференции-семинаре для участников избирательного процесса «Инновации в избирательном процессе как инструмент укрепления доверия общества к выборам»
Игорь КОПЫТОВ
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Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений ШевченкоЧлен Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений ШевченкоФото: Игорь КОПЫТОВ
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Конференция собрала всех возможных участников выборного процесса — от руководителей участковых избирательных комиссий и представителей политических партий до специальных служб, обеспечивающих его проведение.

- В этом году мы провели эксперимент по организации цифровых избирательных участков на выборах в Москве. Были внедрены так называемые мобильные терминалы, в которых бюллетень граждане получали в электронном виде, - рассказал Евгений Шевченко. - В следующем году эксперимент решили расширить во всех субъектах Федерации — на выборах депутатов различных уровней. Причем, уход от традиционного избирательного участка не предполагается. Мы просто расширяем возможности реализации избирательного права для всех граждан. Особенно такие способы необходимы в тех регионах, где существуют проблемы с большими расстояниями, добираться до места голосования многим людям просто трудно.

В 2020 году первые цифровые избирательные участки появятся и в Тульской области. Выборы в Мосгордуму показали, что электронно-дистанционное голосование в столице — достаточно востребованные вариант волеизъявления.

Впрочем, по словам Евгения Александровича, недавний опрос ВЦИОМ показал, что только 50% участников допускают голосование через электронные бюллетени. На конференции также были подведены результаты последнего Единого дня голосования в регионе, награждены почетными грамотами коллективы и организации, способствовавшие проведению выборов — от Сбербанка, МЧС, МВД до Общественной палаты Тульской области и интернет-провайдеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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