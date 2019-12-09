2019-12-09T11:32:59+03:00
Дом. Семья

Байбаки и совы-сипухи появятся в экспозиции тульского экзотариума

Посетители смогут их увидеть с 10 декабря
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Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"
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Байбаки и совы-сипухи появятся в экспозиции тульского экзотариума. Это произойдет 10 декабря. Животные уже прошли карантин.

Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"

Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"

Пара сурков активно обживается в новом вольере. С интересом рассматривают все новое. А вот совы из своего убежища в старом здании экзотариума практически не показываются. Дело в том, что они сейчас находятся в процессе построения пары.

Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"

Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"

Впрочем, начинают прятаться и змеи. Специалисты Экзотариума в настоящий момент проводят работы по введению рептилий в ежегодный процесс зимовки.

Отметим, что ранее в новом здании экзотариума туляки смогли увидеть новых обитателей тропической экспозиции - броненосцев, полозов, паку, мангровую змею и клопов-хищнецов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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