Байбаки и совы-сипухи появятся в экспозиции тульского экзотариума. Это произойдет 10 декабря. Животные уже прошли карантин.

Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"

Пара сурков активно обживается в новом вольере. С интересом рассматривают все новое. А вот совы из своего убежища в старом здании экзотариума практически не показываются. Дело в том, что они сейчас находятся в процессе построения пары.

Фото: ГУК ТО "Тульский областной экзотариум"

Впрочем, начинают прятаться и змеи. Специалисты Экзотариума в настоящий момент проводят работы по введению рептилий в ежегодный процесс зимовки.

Отметим, что ранее в новом здании экзотариума туляки смогли увидеть новых обитателей тропической экспозиции - броненосцев, полозов, паку, мангровую змею и клопов-хищнецов.