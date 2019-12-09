«Тульский бренд» – знак высокого доверия пассажиров

Эту региональную премию – знак народного признания – тульские железнодорожники получают второй год подряд. Именно железнодорожный транспорт жители нашего региона считают наиболее удобным, комфортным и безопасным при поездках по территории Тульской области и России.

Сегодня Тульский регион Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» – пример для всех железнодорожников страны. Во время недавнего визита в Тулу генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров назвал Тульскую область железнодорожной столицей России. Премию «Тульский бренд – 2019» Александру Потапенко, заместителю начальника Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению вручил глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

– Премия «Тульский бренд» - настоящий подарок для нашего коллектива, знак высокого доверия со стороны пассажиров и партнеров, мотивация на будущее, предмет гордости за свое дело, за родной край. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся, впереди много новых проектов и планов, – подчеркнул сразу после награждения Александр Потапенко. – Железная дорога многократно увеличивает промышленный, оборонный и туристический потенциал Тульского края. Главная задача тульских железнодорожников – обеспечение безопасной перевозки пассажиров и грузов. Только за сутки они отгружают свыше 500 вагонов грузов региональных предприятий. Ежегодно услугами железнодорожного транспорта пользуются свыше 2,5 миллионов туляков и гостей региона. В Тульской области идет большая работа с целью сохранения и продолжения традиций железнодорожников. Наш регион – единственный, где на станциях создано 14 историко-культурных комплексов.

– Какие события уходящего года можно назвать знаковыми для регионального подразделения ОАО «РЖД»?

– Их много. Выделю прошедшую в Туле XV Ассамблею начальников железных дорог. Это значимое в масштабе России событие. В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, руководители ведущих предприятий региона. Организация проведения Ассамблеи доверена региональной структуре впервые. Это итог нашей работы за последнее время, ее высокая оценка со стороны руководства компании. Между Тульской областью и «РЖД» сложились крепкие партнерские отношения. Это эффективное сотрудничество не раз отмечал и губернатор Тульского региона.

Итогом Ассамблеи стало подписание Алексеем Дюминым и Олегом Белозеровым соглашения между правительством Тульской области и ОАО «РЖД» «О взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2019–2021 годы». Это будет работать на дальнейшее эффективное развитие инфраструктуры железных дорог, на увеличение количества экономических точек роста в регионе.

В Тульской области идет большая работа по созданию современных станций и вокзальных комплексов с развитой инфраструктурой, в частности такой комплекс действует на Московском вокзале в Туле. За этот год выполнен большой объем работ по совершенствованию систем защиты на железнодорожных объектах. Построены безопасные переходы через ж/д пути в Новомосковске, Ясногорске, Щекино, вокзалы и станции оборудованы металлодетекторами, современными системами для безопасности движения поездов. Многое делается для обеспечения детской безопасности вблизи железных дорог.

- В чем видите главный залог успешной работы?

- В решении задач любой сложности мы опираемся на слаженную командную работу коллектива. Сегодня в Тульском регионе работают 6 300 человек – профессионалов своего дела. Среди них много молодых, их профессиональный уровень важен для нас. Инвестиции в новое поколение коллектива - залог успешного будущего нашей компании.