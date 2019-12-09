2019-12-09T11:07:41+03:00
Общество

Погода в Туле на понедельник, 9 декабря: +2 градуса и снег с дождем

Синоптики подготовили прогноз
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В понедельник, 9 декабря, в Туле продолжится зимняя «оттепель». В дневное время суток температура воздуха задержится на отметке в +2 градуса. Вечером похолодает до +1.

В течение дня в городе будет облачно, возможны осадки в виде снега с дождем.

Ветер будет дуть со скоростью 7 м/с. Атмосферное давление останется пониженным и составит 737 мм.рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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