Погода в Туле на субботу, 7 декабря: облачно и без осадков

В субботу, 7 декабря, тулякам не стоит ждать внушительных погодных изменений в городе. В течение дня температура будет держаться на отметке в 0 градусов. Вечером похолодает до -2. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 6 м/с. Атмосферное давление будет пониженным и составит 739 мм.рт.ст.

Начиная с сегодняшнего дня туляков ждет мини-потепление, температура начнет «расти» только вверх.