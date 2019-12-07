2019-12-07T10:02:52+03:00
Общество

Погода в Туле на субботу, 7 декабря: облачно и без осадков

Синоптики составили прогноз
Юлия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В субботу, 7 декабря, тулякам не стоит ждать внушительных погодных изменений в городе. В течение дня температура будет держаться на отметке в 0 градусов. Вечером похолодает до -2. Ветер будет дуть юго-западный, со скоростью 6 м/с. Атмосферное давление будет пониженным и составит 739 мм.рт.ст.

Начиная с сегодняшнего дня туляков ждет мини-потепление, температура начнет «расти» только вверх.

ИСТОЧНИК KP.RU

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