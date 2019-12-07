«Тульский бренд» - знак высокого доверия

Группа компаний «БРАЕР» получает признание жителей Тульской области в номинации «Промышленные предприятия» пятый год подряд. Диплом и звездную статуэтку генеральному директору ГК «БРАЕР» Игорю Кабанову вручил заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров.

Группа компаний «БРАЕР» – один из лидеров строительной отрасли Тульского региона. Облицовочный кирпич, керамические блоки, тротуарная плитка и бордюрный камень БРАЕР высоко оценены и востребованы в масштабах России. Вся продукция предприятия по качеству соответствует премиум-сегменту. БРАЕР – это не только надежно, солидно, технологично, но и красиво.

Ключевой момент в работе компании – эффективное сотрудничество с городом и регионом: общественных пространств, вымощенных тротуарной плиткой БРАЕР, больше с каждым годом.

Еще одним доказательством успеха Группы компаний стало получение региональной премии народного признания «Тульский бренд - 2019».

- Игорь Александрович, поздравляем ГК «БРАЕР» с заслуженной наградой, которую Вы получаете уже традиционно!

- Спасибо большое! Премия «Тульский бренд» - это особая награда, благодарность и знак доверия от наших клиентов. Поэтому мы ей всегда рады. Что может быть приятнее признания со стороны потребителя? Ничего! Вся наша работа нацелена на то, чтобы заказчик остался доволен качеством продукции БРАЕР и нашим сервисом обслуживания. Мы никогда не останавливаемся, всегда стремимся к большему, ищем и находим возможности для роста и развития.

- Каждый год Вы радуете клиентов оригинальными новинками. Чем пополнилась линейка БРАЕР в этом году?

- Мы начали выпуск нового облицовочного кирпича БРАЕР КЛАДКА БАЙКАЛ с вертикальным рельефом поверхности и БРАЕР КЛАДКА ЭЛЬБРУС с оригинальным горизонтальным рельефом. Сегодня уже очевидно, что эти предложения нашли свою аудиторию, в новом строительном сезоне увидим эту кладку на конкретных объектах.

ГК «БРАЕР» расширяет горизонты в оформлении городских пространств, мы начали производство специальной плитки для мощения общественных территорий. И что важно, остались при этом в премиум-сегменте по качеству!

Сегодня уже десятки тульских пространств оформлены плиткой БРАЕР: скверы, парковые зоны, территории у общественных зданий и т. д. Будем работать на благо города и в дальнейшем.

- Игорь Александрович, каковы планы компании на следующий год?

- Мы продолжим идти по пути увеличения возможностей для клиента. Уже сегодня ГК «БРАЕР» предлагает универсальный спектр услуг для тех, кто строит свой дом. Сотрудничество начинается с выбора проекта дома. При выборе материала для облицовки дома наш отдел дизайна поможет в творческом процессе и наглядно покажет разные варианты цветов и текстур различных кладок.

При выполнении ландшафтного дизайна клиент может увидеть полную 3D визуализацию будущего внешнего вида участка. Для этого потребуется только фото дома и территории. Все эти возможности мы предлагаем БЕСПЛАТНО в рамках акции «Фотоэскиз». Примеры работ оформления дизайна участка есть на нашем сайте braer.ru. К каждому заказу отдел подходит творчески, делая неповторимой каждую работу.

- Спасибо за беседу! Успехов и дальнейших побед ГК «БРАЕР» в новом году!

Тульская область,

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Тел. (4872) 25-24-50.

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