Жители могут задать вопрос прокурору Тулы
В редакции газеты "Комсомольская правда" в Туле" пройдет прямая линия с Владиславом Анциферовым
На вопросы туляков ответит Владислав Анциферов
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- Что делать, если приходят завышенные квитанции по квартплате?
- Какие есть основания для проведения проверки в коммерческой организации трудового законодательства?
- Что делать, если чиновник намекает на взятку?
На эти и другие вопросы ответит прокурор города Тулы Владислав Анциферов.
Звоните Владиславу Юрьевичу в пятницу, 6 декабря, с 15:00 до 16:00 по телефону 50-12-77.
Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты kp@tula-pressa.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU