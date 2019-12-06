2019-12-06T09:46:59+03:00
Общество

Жители могут задать вопрос прокурору Тулы

В редакции газеты "Комсомольская правда" в Туле" пройдет прямая линия с Владиславом Анциферовым
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На вопросы туляков ответит Владислав АнциферовНа вопросы туляков ответит Владислав Анциферов
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- Что делать, если приходят завышенные квитанции по квартплате?

- Какие есть основания для проведения проверки в коммерческой организации трудового законодательства?

- Что делать, если чиновник намекает на взятку?

На эти и другие вопросы ответит прокурор города Тулы Владислав Анциферов.

Звоните Владиславу Юрьевичу в пятницу, 6 декабря, с 15:00 до 16:00 по телефону 50-12-77.

Также вы можете заранее присылать свои вопросы на адрес нашей электронной почты kp@tula-pressa.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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