Детский травмпункт в Туле переедет на ул. Бондаренко
Медучреждение поменяет адрес в январе 2020 года
Фото: Архив "КП"
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В Туле детское отделение травмпункта переезжает по новому адресу. Сейчас детская "травма" располагается на ул. Первомайской 13, а с января 2020 года — переедет на ул. Бондаренко — в здание Тульской областной детской клинической больницы.
Пока не ясно перtедут ли оба корпуса травмы по новому адресу или пока только один. Прежнее место расположения травмпункта находится относительно удобно — в центре города. А новое — на окраине. Об этом сообщает издание "Центр 71".
ИСТОЧНИК KP.RU