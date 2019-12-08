Детский травмпункт в Туле переедет на ул. Бондаренко

В Туле детское отделение травмпункта переезжает по новому адресу. Сейчас детская "травма" располагается на ул. Первомайской 13, а с января 2020 года — переедет на ул. Бондаренко — в здание Тульской областной детской клинической больницы.

Пока не ясно перtедут ли оба корпуса травмы по новому адресу или пока только один. Прежнее место расположения травмпункта находится относительно удобно — в центре города. А новое — на окраине. Об этом сообщает издание "Центр 71".