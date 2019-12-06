ГК «Автокласс» - «Тульский бренд» с 25-летней историей

- Илья Александрович, ваша компания отмечает в этом году 25 лет успешной работы на автомобильном рынке. А тут еще и «Тульский бренд» подоспел: получается, у вас двойной праздник!

- Да, и это здорово! Доверие туляков для нас приятно и почетно. От себя и от лица коллектива хочу поблагодарить всех жителей региона, проголосовавших за нашу компанию. Премия «Тульский бренд» - высокая оценка нашей деятельности, мощный стимул для дальнейшего развития. Постараемся и впредь соответствовать и с честью нести это звание.

- Каким стал для «Автокласса» уходящий, юбилейный год?

- Весьма ярким и результативным: рост продаж за 10 месяцев по сравнению с 2018-м составил почти 20%. Добиться успеха в автомобильном бизнесе непросто, и то, что у нас есть сегодня, – это результат командной работы всего коллектива компании. Что касается нашего юбилея, то он стал отличным поводом порадовать любимых клиентов дополнительными скидками и приятными подарками. Наша компания занимает одну из лидирующих позиций на тульском автомобильном рынке. Во многом это заслуга тысяч покупателей, которые по достоинству оценили качество сервиса ГК «Автокласс». В знак благодарности мы пригласили своих клиентов отпраздновать наш день рождения вместе!

- Какие автомобильные бренды вы предлагаете своим потенциальным клиентам?

- В нашем «портфеле» на данный момент бренды BMW, Hyundai, Mitsubishi, Mazda, LADA, CHEVROLET NIVA, Peugeot, Fiat, Citroen и Renault. Для тех, кто заинтересован в покупке автомобиля с пробегом и чистой историей, мы предлагаем отличный выбор в «Автокласс-Эксперт». Рынок автомобилей с пробегом растет. Мы не можем игнорировать данный факт, поэтому для удобства наших клиентов открыли вторую площадку с проверенными автомобилями с пробегом в центре города на ул. Лейтейзена, 1а.

- Перед теми, кто купил автомобиль с пробегом, часто встает дилемма: ремонтироваться в «гараже» и дешево или у официального дилера, но за более высокую цену. Что вы думаете по этому поводу?

- Я думаю, что те автовладельцы, кто хоть раз был в сети автосервисов «Автокласс», решили для себя эту задачу. Мы гордимся тем, что при наличии качественного оборудования и квалифицированных сотрудников у нас демократичные цены, которые приятно удивляют. Наши клиенты остаются с нами и рекомендуют нас своим друзьям. Для нас это, пожалуй, лучший показатель качества работы. Находясь в Туле, Новомосковске или Ефремове, вы можете сами воспользоваться услугами наших автосервисов 0«Автокласс».

- 2019 год был особенно ярким для ГК «Автокласс». А какие планы на 2020 год?

- Отмечая 25 лет, мы не только подводили итоги, но и наметили вектор развития. В наших планах продолжать радовать клиентов отличными ценами, широким выбором автомобилей в наличии, высоким уровнем сервиса и приятными подарками. Все дороги ведут в «Автокласс»!

(4872) 70-70-71(4872) 70-70-71

www.autoclass-tula.ru

Автокласс – Ваш эксперт в выборе автомобиля!

На правах рекламы.