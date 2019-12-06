Анатолий Макеев, исполнительный директор ООО «КНАУФ Гипс Новомосковск»: Будем расти и совершенствоваться!

Предприятие - важное звено в экономике не только нашего региона, но и страны в целом. За 24 года командной работы производительность предприятия увеличилась почти в 25 раз! Ассортимент продукции, выпускаемой КНАУФ в Новомосковске, поистине огромен.

Предприятие добывает гипсовый камень и производит на его основе современные строительные материалы: сухие гипсовые смеси, КНАУФ-листы, КНАУФ- гипсоплиты, негорючие плиты КНАУФ-Файерборд, плиты КНАУФ-акустика и мн. др. Гордость предприятия – его шахта: вот уже 70 лет добыча гипсового камня производится подземным способом на глубине 130 м. Сегодня производительность 850 тонн в час, за сутки добыча составляет более 12 тыс. тонн.

- В 2018 году компания КНАУФ отметила 25-летие своей деятельности в России. В следующем 2020 году исполнится четверть века с того момента, как КНАУФ открыл завод на Тульской земле. Получение уважаемой региональной награды накануне юбилейной даты приятно вдвойне, - рассказал корреспондентам «КП» исполнительный директор ООО «Кнауф Гипс Новомосковск» Анатолий Макеев. – Для нас этот момент крайне значим.

– Какая главная задача стоит перед коллективом?

– Основная задача – постоянно совершенствоваться, расти и идти вперед по всем направлениям. Главным в работе остается производство качественной и широко востребованной продукции для строительного рынка. Эти 25 лет показали, что ООО «КНАУФ Гипс Новомосковск» - успешное предприятие с большим потенциалом возможностей, на протяжении многих лет входящее в число лидеров строительного комплекса России. Именно предприятие в Новомосковске было выбрано компанией КНАУФ для реализации пилотного проекта CI (непрерывное улучшение).

Данный проект предусматривает реализацию программ «Бережливого производства», 5S. Девиз «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»: «Лучше. Эффективнее. Без потерь». Улучшения коснутся не только производственных процессов, много планируется реализовать и в социальном направлении. Ведь компания КНАУФ инвестирует не только в развитие производств, но и в совершенствование и благоустройство среды вокруг предприятия. Это философия фирмы КНАУФ! КНАУФ – не только семейное предприятие и команда профессионалов, но и семья предприятий, так было, так есть и так будет!

– Развитие строительной отрасли невозможно без решения наболевшей проблемы – дефицита кадров, владеющих новыми технологиями…

– Безусловно! И система образовательных проектов КНАУФ направлена на решение данной проблемы. Для эффективного обучения на производстве у нас есть все ресурсы – лицензия на образовательную деятельность, теоретическая база, развитая система наставничества. Мы открыты для талантливой молодежи: современное производство с мировым именем не может не привлекать. Ребята, приходя к нам на практику и стажировки, чувствуют атмосферу постоянного развития, стремятся к нам вернуться в качестве сотрудников. Помогает проект «Профориентация»: мы стремимся помочь его участникам осознанно подойти к выбору профессии, получить информацию о востребованных направлениях обучения и надеемся, что в будущем многие из них захотят связать свою судьбу с предприятием КНАУФ в Новомосковске. Сейчас у нас 480 сотрудников, и около 60% из них владеют тремя и более профессиями. Такой специалист, если ему приходится «перемещаться» по производственно-технологической цепочке, не будет выглядеть новичком на новом рабочем месте – это будет человек с опытом и знаниями. Мы делаем все, чтобы наши люди чувствовали себя защищенными: много внимания уделяем охране труда, технике безопасности и охране здоровья.

- Ваше предприятие - активный участник социальной жизни Новомосковска…

- Как я уже говорил, «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» не только инвестирует в производство, но и известно как предприятие высокой корпоративной социальной ответственности, способствующее созданию вокруг комфортной среды. Мы оказываем поддержку школе, детским садам, стадиону «Гипс», расположенным в микрорайоне Гипсовый.

Как и в прошлом году, мы вновь выступили спонсором проекта «Народный бюджет», в рамках которого продолжен ремонт Дома культуры «Гипсовый». В прошлом году был произведен ремонт кровли, в текущем году отремонтирован фасад здания. Но и на этом мы не останавливаемся, теперь наша мечта – помочь превратить Дом культуры в Центр семейного досуга и отдыха для жителей.

Ведь более половины сотрудников предприятия проживают в микрорайоне Гипсовый. Именно для комфорта жителей нами совместно с муниципальной властью был восстановлен сквер: заброшенное пространство стало уютным уголком с зелеными лужайками, ровными дорожками, спортивными площадками, тренажерами, качелями и площадкой творческого развития. Благоустроенный сквер стал новой точкой притяжения для всех жителей Новомосковска! После таких преобразований и планируемых перспектив у молодежи не будет смысла переезжать в другие края. Да и зачем? Вместе мы можем наладить жизнь и у себя дома. Экологически безопасный, комфортный микрорайон Гипсовый, работа с достойной зарплатой в двух шагах от дома – всего этого мы уже добились, остается только развивать дальше и поддерживать. Мы будем последовательно помогать в решении задач города по благоустройству и созданию комфортной среды для его жителей и в перспективе.

– Спасибо за беседу! Еще раз поздравляем ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК» с получением народной премии «Тульский бренд»!

ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»

Тульская обл., Новомосковск, ул. Гражданская, 14,

+7 (48762) 29-101, +7 (48762) 29-158.

www.knauf.ru

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