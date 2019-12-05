Анатолий Сурба, генеральный директор ОАО «Щекиноазот»: Развитие завода – процесс постоянный!

27 ноября «Щекиноазот» стал лауреатом этого престижного конкурса уже в четвертый раз. – Для нас это большая честь! Приятно получить эту награду как знак народного признания, – говорит генеральный директор ОАО «Щекиноазот» Анатолий Сурба. - И, конечно, отрадно осознавать, что наши земляки считают, что «Щекиноазот» является визитной карточкой Тульского региона, одним из его узнаваемых брендов. Но эта награда и ко многому обязывает, является стимулом для дальнейшего роста. Столь высокая оценка нашей компании – это результат работы всего коллектива, каждого нашего сотрудника.

– Анатолий Константинович, на современном этапе «Щекиноазот» – это постоянное движение вперед: новые производства, модернизация действующих мощностей…

– Действительно, так. В 2018 году воплощены в жизнь сразу четыре масштабных инвестиционных проекта. Были запущены в эксплуатацию новые промышленные установки: производство метанола и аммиака М-450/А-135, серной кислоты СК-200, диметилового эфира парфюмерного качества и современные очистные сооружения.

За последние 14 лет нами реализовано 16 крупных инвестпроектов. Причем мы вводим в строй не просто новые мощности. Они высокотехнологичны, по ряду параметров уникальны. «Щекиноазот» является не только базой для развития производства, но и серьезной научной и технической площадкой: мы применяем современные технологии, а при реализации проектов работаем с передовыми лицензиарами.

Уходящий 2019-й стал для нас годом большого строительства новых производственных установок: азотная кислота и аммиачная селитра АК-270/АС-340, третий по счету на нашем предприятии – метанол мощностью 500 тыс. тонн в год, что позволит «Азоту» попасть в число лидеров по данному продукту не только в России, но и в Европе. Работаем мы и над еще одним значимым проектом – возвращение на производственную площадку аммиака и карбамида. Это позволит щекинским минеральным удобрениям занять достойную нишу на мировом рынке.

Сам облик нашего завода меняется: работает долгосрочная программа демонтажа недействующих зданий и сооружений, она ведется параллельно реализации на освобождаемых площадках инвестиционных проектов. Территории расчищаются под будущие технологические установки. Помимо инвестпроектов, реализуются планы капитального строительства по заводу, по модернизации производства. Общий план только по заводским программам - около 600 млн рублей. Значительная часть этих средств идет на благоустройство.

– «Щекиноазот» не забывает и о социальной сфере…

– Мы придаем большое значение социальным и благотворительным проектам. Президент «Щекиноазота» Борис Александрович Сокол всегда подчеркивает: «По-настоящему компания успешна только тогда, когда она приносит пользу обществу и людям». Этот постулат поставлен во главу угла. «Щекиноазот» – градообразующее предприятие. В пос. Первомайском мы проводим ремонт зданий, объектов социального и культурного назначения. На нашем балансе находится Дом спорта, на который мы тратим свыше 20 млн рублей ежегодно. Такая же сумма уходит на содержание заводской поликлиники. Оказываем поддержку ветеранам и пенсионерам, подрастающему поколению. Организуем бесплатный летний отдых для детей сотрудников, ребятишки бесплатно занимаются боксом и другими видами спорта.

– Каким будет для «Щекиноазота» 2020 год?

– Будем продолжать открывать новые горизонты! Этот девиз взят за основу деятельности нашей компании, ведь развитие – процесс постоянный.