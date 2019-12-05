2019-12-05T10:20:24+03:00
Экономика

Когда поможет бизнес-гид

В 2019 году в рамках решения задач нацпроекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» начали работу бизнес-гиды
Наталья КОНОВА
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Фото: Михаил ГИНДИНФото: Михаил ГИНДИН
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Бизнес-гиды – уполномоченные сотрудники муниципальных администраций, которые оказывают предпринимателям информационную и консультативную поддержку, содействуют в решении текущих вопросов ведения бизнеса.

- Бизнес-гиды работают в каждом МО региона, профиль их деятельности весьма широк, - рассказывает начальник управления экономического развития администрации Тулы, бизнес-гид, курирующий МО г. Тула Александр Ильинский. – Это популяризация бизнеса в целом, помощь начинающим бизнесменам и инвесторам из других регионов, предпринимателям, которые теряются в коридорах власти и в перипетиях законодательства.

Бизнес-гид – ориентир для бизнесмена в огромном количестве мер поддержки предпринимательства, действующих на уровне города и региона. Задача бизнес-гида - помочь предпринимателю на пути от начала реализации проекта до получения конкретного результата.

К бизнес-гиду обращаются предприниматели из других городов, которые хотят реализовать проекты в Туле. Они не знают, как здесь построено взаимодействие бизнеса с властью, контролирующими органами, ресурсоснабжающими организациями. Они приходят к нам, и мы их ведем по всем инстанциям.

Например, такой объект, как колесо обозрения возле ТРЦ «Макси». Его устанавливали предприниматели из другого региона. С этим проектом они обратились ко мне как к бизнес-гиду. В итоге было получено разрешение на строительство, пройдена экспертиза стройнадзора.

Еще пример – возобновление работы Хомяковского хладокомбината, состоявшееся благодаря иногороднему инвестору – крупной компании с Дальнего Востока. Бизнес-гид помог им быстро решить немало проблем. Мы реально помогаем представителям малого бизнеса: в августе-сентябре этого года при поддержке бизнес-гида на Тульской набережной появились пункт проката самокатов, киоски с кофейной продукцией и мороженым.

В рамках функционирования института бизнес-гидом МО г. Тула проконсультировано и оказано содействие более 100 предпринимателям.

Велика роль бизнес-гида в том, чтобы помочь предпринимателю легализовать свою деятельность. Помимо жестких мер административного реагирования, мы с каждым «теневиком» разбираемся в сути вопроса: почему он не выходит из тени? И если бизнес-гид выявляет эти проблемы, если видит желание предпринимателя работать честно, он берет на себя роль поводыря.

Часто многие предприниматели просто не знают о плюсах легализации. Работа бизнес-гида – нагрузка немалая, но она компенсируется большим желанием помочь бизнесмену, обратившемуся за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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