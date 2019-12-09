Константин Сотников: «Настоящий специалист постоянно учится»

В России на государственном уровне поддерживается внедрение цифровых технологий в образовательный процесс. Для этого в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» при поддержке Минобрнауки России запущен единый ресурс online.edu.ru для учащихся и преподавателей, объединяющий около 40 образовательных онлайн-платформ и свыше 120 образовательных организаций, на котором доступно более 1000 онлайн-курсов. Кроме того, на базе ведущих университетов страны сформированы десять Региональных центров компетенций в области онлайн-обучения для профессиональной подготовки преподавателей.

Но речь не идет о том, что онлайн-формат в итоге вытеснит традиционные формы обучения. Онлайн-обучение – это прежде всего расширение возможностей, доступ к знаниям от лучших вузов страны.

- Константин Юрьевич, онлайн-технологии все активнее внедряются в сферу образования. Какие перспективы их использование открывает перед теми, кто учит, и теми, кто учится?

- Цифровые технологии меняют мир. Колоссально увеличилась скорость получения информации. Время и пространство уже не являются серьезными преградами для обучения. Вы можете жить в небольшом сибирском городе и благодаря онлайн-курсам изучать математику в ТулГУ. В ближайшей перспективе преподаватель получит возможность на основе данных, полученных от программных аналитических систем, выявлять пробелы в знаниях обучающегося и давать рекомендации по изучению той или иной темы. Речь идет об индивидуальных траекториях обучения по конкретному предмету.

- Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ» утвержден на самом высоком уровне. В чем его суть? Как его реализация поможет сделать образование качественнее и доступнее?

- Цифровой экономике нужны компетентные кадры. Для их подготовки необходимо модернизировать систему образования и профессиональной подготовки, привести образовательные программы в соответствие с нуждами цифровой экономики, широко внедрить цифровые инструменты учебной деятельности, обеспечить возможность обучения граждан по индивидуальному учебному плану в течение всей жизни - в любое время и в любом месте. На решение этих проблем и направлен приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ». Его основная цель - формирование инфраструктуры и кадрового потенциала в субъектах России для эффективного использования онлайн-курсов в образовательных организациях.

- В рамках проекта в российских регионах созданы центры компетенций в области онлайн-обучения (РЦКОО). Какие задачи поставлены перед ними и можно ли уже говорить о каких-то результатах их работы?

- Основная цель РЦКОО - реализация приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». Со всеми центрами мы взаимодействуем, вырабатываем общие подходы к решению проблем. ТулГУ заключены соглашения с 42 образовательными организациями региона в девяти субъектах Российской Федерации.

- Кто и как может повысить свою квалификацию в центре компетенций и как выстроен процесс? Сколько стоит обучение?

- Онлайн-обучение невозможно без качественной подготовки организаторов учебного процесса и преподавателей в области информационных технологий. Поэтому для них Тульским РЦКОО разработана программа повышения квалификации.

С начала реализации проекта обучение на этом курсе прошли более полутора тысяч преподавателей и специалистов образовательных организаций, вузов и СПО. Онлайн-курсы, разработанные в ТулГУ, широко используются студентами многих специальностей, как нашего университета, так и других учебных заведений. Для наших партнеров обучение проводится бесплатно.

Фото: Архив К. Сотникова

- Возможно ли получить высшее образование в ТулГУ дистанционно?

- Да, в Интернет-институте ТулГУ реализуется 27 направлений подготовки по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Среди них, помимо традиционных, есть такие направления, как «Строительство», «Электроэнергетика и электротехника», «Технология транспортных процессов», «Прикладная информатика» и «Информатика и вычислительная техника». Сейчас на этих направлениях обучается свыше 3500 студентов из разных регионов России и зарубежных стран. Высшее образование с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения доступно каждому, у кого есть полное общее, среднее профессиональное или высшее образование. Полный список и много другой информации можно найти по адресу: www.i-institute.org.

- Многие преподаватели опасаются, что цифровые технологии вытеснят их из образовательного процесса.

- В знаменитом фильме «Москва слезам не верит» герой говорит о том, что скоро ничего, кроме телевидения, не будет. Прошло время, но театры, кино, книги остались. Полагаю, что с цифровыми технологиями в образовании дело обстоит так же. Пройдет время, но останутся и преподаватели, и университеты, и учебники.

Онлайн-курсы создают люди - коллективы специалистов. Без преподавателей, глубоко знающих предмет, курсы невозможны. Да и в процессе обучения необходимо отвечать на вопросы обучающихся, проверять задания, оценивать знания студентов. Но труд преподавателя меняется. Приходится работать не только в аудитории, но и за экраном компьютера. ТулГУ проводил опросы завершивших обучение. Большинство студентов подчеркнули, что онлайн-курсы -прекрасное дополнение к обычным аудиторным занятиям. Мы полагаем, что будущее именно за совмещением традиционного очного обучения с обучением на массовых онлайн-курсах.

- Расскажите о реальных кейсах внедрения онлайн-курсов и симуляторов в образовательные программы в нашем регионе.

- В нашем университете 114 онлайн-курсов, обучение на них засчитывается при освоении основных образовательных программ. Важным результатом работы Центра стало создание и размещение на online.edu.ru платформы онлайн-обучения ТулГУ, на которой сегодня зарегистрировано более 18 тысяч пользователей.

Совместно с преподавателями, прошедшими повышение квалификации на базе Тульского РЦКОО, подготовлены 11 онлайн-курсов, они размещены на платформе университета и доступны на ресурсе online.edu.ru, функционирующем по принципу «одного окна». Всего с начала реализации проекта обучение с подтверждением результатов на этих курсах прошли более 10 тысяч студентов.

- Какие онлайн-курсы популярны у россиян?

- Мне сложно ответить за всех россиян. Что же касается курсов, созданных в ТулГУ, то больше всего студентов зарегистрировано на курсах «Валеология», «Введение в проектную деятельность» и «Отечественная история». Среди тех, у кого уже есть высшее образование, популярны курсы повышения квалификации. У нас в последнее время для этой категории создано 33 новых онлайн-курса по самым разным направлениям - экономике, юриспруденции, информационным технологиям, маркетингу, все они востребованы.

- Есть ли какие-то лайфхаки, упрощающие процесс освоения онлайн-курса?

- Сегодня можно найти много советов, рекомендаций, как сделать этот процесс максимально эффективным. Для более глубокого восприятия обучающимся учебного материала мы используем в онлайн-курсах различные формы его подачи: видеолекции, текстовые материалы, презентации, в которых кратко и схематично представлены основные теоретические положения лекций. После изучения каждого модуля у студента есть возможность оценить свои знания на основе промежуточного тестирования.

Онлайн-обучение - технология, создающая комфортные условия для обучающегося. Но не надо думать, что с его помощью можно легко стать финансовым аналитиком или специалистом в области нелинейной динамики. Учеба всегда была, есть и будет тяжелым трудом. Получение диплома не завершает становление специалиста. Более того, на рынке труда ситуация складывается так, что людям приходится зачастую менять сферу деятельности. Настоящий специалист постоянно учится. Это требует серьезных усилий и мотивации. И здесь онлайн-обучение может стать прекрасным решением для желающих повысить уровень своей компетенции.

Фото: Архив К. Сотникова

Сайт Тульского РЦКОО.

К СВЕДЕНИЮ

В России реализуются инициативы, направленные на создание условий для развития цифровой экономики. В области образования это в первую очередь программа «Цифровая экономика» и нацпроект «Образование», частью которого является проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ». Он утвержден президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Цель проекта - создать условия для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития цифрового образовательного пространства. Для достижения этой цели выбран путь широкого внедрения онлайн-обучения. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Подробности - на сайте online.edu.ru.