Будем гордиться не только пряниками

Группа компаний «АГРОЭКО» работает у нас уже почти два года и за это время создала инновационный животноводческий кластер мирового уровня, способный полностью обеспечить свининой туляков.

Инвестиции в экономику региона

Производственные площадки расположились в трех районах области - Куркинском, Ефремовском и Воловском. Уже работают 5 из них, к запуску готовятся комбикормовый завод и последняя, шестая ферма, - «Новотроицкая». Общий объем инвестиций в экономику региона до конца 2020 года составит более 11 млрд рублей.

На комбикормовом заводе будут производить более 140 тысяч тонн кормов в год.

Автоматизация и биобезопасность

Одна из ферм - «Натальинская» - находится в Ефремовском районе. Ее руководитель Анастасия Изюмская признается: со сферой животноводства знакома давно, но условиям, которые созданы на площадках «АГРОЭКО» была удивлена.

Уход за животными автоматизирован: на фермах регулируется микроклимат, подача еды и воды. В рационе свиней только корма из натуральных компонентов (зерновые, витаминные и минеральные добавки). Они проходят тщательный ветеринарно-санитарный контроль, проверяется их питательная ценность.

Комплексы ГК «АГРОЭКО» позволят Тульской области выйти на самообеспеченность по свинине.

Кроме того, в компании внедрена беспрецедентная система биобезопасности. Ее можно сравнить с чистотой, царящей в операционных и биологических лабораториях. К примеру, сотрудники дважды принимают душ, меняют одежду и обувь перед допуском в чистую зону, где находятся животные. Контролируют и все автомобили, въезжающие на территорию комплекса. Их также дважды моют и дезинфицируют.

- Раньше, когда работали мои родители, все делалось вручную. Сейчас на ферме есть современная система канализации, вентиляции. Благодаря этому животные содержатся в полной чистоте. Все намного проще и лучше, - отмечает Анастасия Изюмская. - Задача операторов - проверить состояние животных и микроклимата. В определенное время происходит автоматический сброс корма. Если сравнивать с тем, что было раньше, то нагрузка в половину меньше. Но это не значит, что сотрудникам нечем заняться: нужно все успеть, быть внимательным к каждому животному, особенно молодняку. Поэтому мы постоянно обучаем персонал, а к новым работникам прикрепляем опытного наставника.

Высококачественные корма

Обеспечивать качественными и безопасными кормами тульский кластер компания будет самостоятельно. В Куркинском районе завершается строительство комбикормового завода. Сейчас идут монтажные работы. Технологическое оборудование уже установлено. В январе приступят к пусконаладочным работам.

Компанией создано 33 современных площадки промышленного свиноводства в Воронежской и Тульской областях.Фото: Алексей ФОКИН

- Первая очередь нашего предприятия — элеватор, который предназначен для хранения зерна. Из него впоследствии будет произведен комбикорм, - рассказывает начальник цеха КИП Александр Серик. - Технологическая цепочка выглядит так: после того, как приходит зерно его закладывают в силос. Затем оно проходит несколько степеней очистки от примесей и ссора. Затем оно переходит в сушилки. Допускается не более 12-13% влажности, чтобы зерно, могло храниться до назначенного срока. На данный момент в элеваторе хранится 3,5 тысячи тонн зерна - основного компонента для производства комбикорма. Его собрали на собственных полях. Еще часть закупили у аграриев. Всего силосы предприятия готовы единовременно вмещать 90 тысяч тонн зерна. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить сезон работы одной линии комбикормового завода - 20 тонн в час. После того как появится вторая линия, произойдет расширение элеватора. Он позволит вырабатывать вдвое больше комбикорма различной рецептуры.

Комфортное жилье для сотрудников

Не менее значимый объект — многоквартирный многоэтажный жилой дом для будущих работников «АГРОЭКО» в поселке Куркино. Он рассчитан на 80 квартир. Дом уже подключен ко всем инженерным сетям.

- У нас высокая потребность в персонале. Планируется создание более 500 рабочих мест. Для того, чтобы привлекать квалифицированных специалистов из отдаленных районов Тульской области, мы приняли решение строить инфраструктурный объект. Мы называем его социальным жильем, - объясняет исполнительный директор ООО «ТМК» Алексей Макаров. - Помимо однокомнатных мы предусмотрели двухкомнатные квартиры. Это позволит принять работников и членов их семей. Они могут разместиться в этом доме недалеко от постоянного места работы. Мы предлагаем жилье во временное пользование на безвозмездной основе, оплачивать надо будет только коммунальные расходы. Дом выполнен из самых современных экологичных материалов с применением энергосберегающих технологий. Так что в доме будет комфортно. Займемся мы и прилегающей территорией: появятся детская и спортивная площадки, парковка, озеленение. Что самое главное — территория будет открыта. Ей смогут пользоваться все.

Льготы для персонала

Помимо этого, сотрудники ферм получают спецодежду, питание за счет предприятия, доставку к месту работы. Те, кто трудится семьями, имеют специальную надбавку. Новых сотрудников самых разных специальностей компания готова обучать.

Помощь для села

Миссия и цель компании - это развитие сельских территорий через новые рабочие места, новую инфраструктуру. «АГРОЭКО» всегда активно помогает с ремонтом школ, домов культуры, медучреждений в районах присутствия, поддерживает спорт, культуру и талантливую молодежь. В этом году благотворительный фонд «АГРОЭКО» уже профинансировал ремонт военного мемориала и ДЮСШ №3 в Ефремове, реконструкцию Куркинского ЗАГСа, а также Степнохуторской СОШ. В планах —только продолжать работу на благо жителей и села.