Максим Зубов, генеральный директор ООО «ESTM»: Премия «Тульский бренд» – стимул для дальнейшего развития

Запуск производства «ESTM» в ОЭЗ «Узловая» прошел в декабре 2017 года, за столь небольшой срок предприятие сумело добиться высоких показателей и занять достойное место среди лидеров промышленного сектора Тульского региона. После награждения мы побеседовали с генеральным директором компании Максимом Зубовым.

- Максим Сергеевич, поздравляем Вас с заслуженной наградой! Ваша компания стала не только «пионером» в ОЭЗ «Узловая», но и первым ее резидентом-победителем премии «Тульский бренд»!

- Большое спасибо! Для нас это не только почетная награда от жителей Тульского региона, но и дополнительный стимул для дальнейшего развития. Переполняет гордость за нашу компанию и чувство высокой ответственности. «ESTM» получает эту серьезную региональную премию в первый и, уверен, не в последний раз! Сейчас к развитию ОЭЗ «Узловая» пристальное внимание, а мы, как вы отметили, первое производство, которое открылось на этой территории! Спасибо правительству Тульской области и лично главе региона Алексею Геннадьевичу Дюмину за помощь и поддержку. Спасибо всем, кто выделил нашу компанию в ходе народного голосования.

Планы «ЕSTM» - приобретение нового оборудования, освоение новых видов продукции, расширение ассортиментной линейки

- В чем видите секрет успеха?

- Сегодня экономика ставит перед российской промышленностью задачу ориентироваться на собственные разработки. Наше предприятие, выпускающее гибкие насосно-компрессорные трубы (ГНКТ) для нефте- и газодобывающей промышленности на основе отечественной технологии, движется именно в этом направлении.

Вопрос собственного производства ГНКТ или колтюбинговых труб назревал в нашей стране давно. Пионерами в технологии в 70-годах прошлого столетия стали США, затем подключился Китай.

Нашим компаниям приходилось на протяжении последних десятилетий использовать продукцию этих стран – своего подобного производства не было… В этом был колоссальный минус, поскольку потребители ГНКТ в России и СНГ ждали заказ от зарубежных партнеров по нескольку месяцев при условии полной предоплаты! Затем обстановку накалили экономические санкции.

- Ситуация стала серьезной угрозой для этого сегмента промышленности?

- Конечно! Надо было срочно решать вопрос об импортозамещении. Ведь спрос отечественных заказчиков на трубы ГНКТ велик, зависимость от них в российском нефтегазодобывающем секторе критическая. Руководством компании ООО «ЕSTM» было принято решение об открытии собственного производства колтюбинговых труб, которые бы ничем не уступали американским и китайским аналогам. В 2016 году на международном экономическом форуме в Сочи было подписано соглашение о строительстве такого производства в России. Наша компания инвестировала в проект около 2 млрд рублей.

Трубы «ЕSTM» по качеству ничуть не уступают американским, а китайские превосходят

- Аналогов Вашему предприятию в России пока нет?

- Пока нет. Наши трубы по качеству ничуть не уступают американским, а китайские превосходят! Срок получения заказа сократился с 4 месяцев до 4-14 дней. За 2018-й г. мы поставили отечественным компаниям порядка 80 бунтов труб, а в текущем году вдвое увеличили производство, что позволит практически полностью «закрыть» этот сегмент на российском рынке. Мы осуществляем поставки продукции не только во все нефтегазодобывающие регионы России: наши трубы покупает Казахстан, Узбекистан, Румыния, Украина, постепенно «заходим» в Иран и на Ближний Восток.

- Каковы ближайшие планы «ЕSTM»?

- Приобретение нового оборудования, освоение новых видов продукции, расширение ассортиментной линейки. Но главное – постоянное поддержание стабильно высокого качества наших изделий на уровне мировых стандартов.

Офис: Тульская область, г. Узловая, ул. Свердлова, 12, офис 1. +7(48731) 5-02-70. office@estm-tula.com; www.estm-tula.com

Производство: ОЭЗ «Узловая».