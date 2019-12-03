Тульские таксисты обеспокоены ложными заказами

Один из прибыльных месяцев в году — декабрь — рискует обернуться для таксистов убытками. Водители выражают крайнюю обеспокоенность ситуацией, сложившейся с ложными заказами. Последние недели их количество растет.

Ко всему прочему, их пытаются втянуть в протестные акции другие водители, которые якобы недовольны ценовой политикой агрегаторов. Таксисты заявляют: если, действительно, хочешь заработать, то сделать это вполне реально. Протесты в данном случае совсем ни к чему.

Водитель Виктор Сытин из Тулы столкнулся с проблемой ложных заказов:

- Так называемые ложные заказы — это когда клиенты не выходят после вызова. Они обычно бывали 1 % из всего потока заказов. В настоящий момент это количество увеличилось где-то до 5 %. Скажем так, это продолжается две недели точно. Это может быть связано с несколькими вариантами. Первый — это непосредственно саботирование. Второй вариант — сейчас много таксопарков и агрегаторов. У людей все приложения находятся на телефонах. Мы получаем следующую ситуацию: они пытаются вызвать машину в разных приложениях. Какая машина быстрее приезжает, какая их больше устраивает, такую они и выбирают. Получается, что количество ложных заказов увеличилось. Приезжаю на адрес вызова, клиент не выходит, но для того, чтобы не понижать свой рейтинг мне приходится дожидаться того момента, когда отказ с моей стороны выполнять заказ будет для меня безболезненным. То есть в среднем я должен прождать 10 минут около адреса. Я теряю время, более хорошие заказы, потому что в этот момент никакой другой вызов взять не могу, трачу нервы.

Директор Общественного совета развития такси в РФ Александр Шмигидин комментирует ситуацию:

- В последние дни к нам поступает много обращений. Совершаются фейковые заказы, когда водитель приезжает и впустую тратит время, ресурсы. А по сути денег за это не получает. Эта ситуация распространена во многих регионах. Мы готовим обращение в прокуратуру, Минтранс. Очевидно здесь идет некое подстрекательство. За этим может стоять узкая группа, которая выбрала не очень удачный период, поскольку декабрь — время, когда нужно и можно зарабатывать хорошие деньги. Во-первых, это месяц перед Новым годом, во-вторых, часто холода в это время начинаются во многих регионах. Это время для водителей таксопарков заработать, но очевидно, что кто-то пытается подстрекать. Наверное преследуют свои интересы. За последние пару недель количество обращений к нам перевалило за сотню. Они поступают от таксопарков, водителей, которые жалуются на фейковые заказы вплоть до порой угроз личного характер, если водитель откажется присоединиться к митингующим. На месте по факту акция не приобретает массового характера. Как правило, собирается 10 человек. Большинство из них либо вообще не работают в такси либо нелегальные перевозчики. Те, кто работает в таксопарках, продолжают это делать и зарабатывать деньги.

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